Saignements menstruels abondants et vaccin anti-covid : des liens reconnus

Des saignements menstruels plus abondants ou plus longs que d’habitude après la vaccination anti-covid à ARNm, sont des effets secondaires reconnus, selon une étude européenne.

Le comité européen de pharmacovigilance (Prac) de l’Agence européenne du médicament (EMA) a conclu à un lien entre les vaccins à ARNm et les ménorragies (saignements abondants pendant les règles). Il préconise de le rajouter sur la liste des effets indésirables des vaccins.

Pas de gravité

Le Prac a donc conclu après avoir analysé les signalements des femmes et la littérature médicale, qu’il pouvait y avoir des perturbations du cycle menstruel, après la vaccination anti-covid. Ils « peuvent être considérés comme un effet indésirable potentiel des vaccins » de Pfizer/BioNTech et Moderna, précise le comité européen de pharmacovigilance.

Les cas déclarés sont le plus souvent « non graves » et transitoires, insiste le Prac. Il rappelle qu’« il n’y a aucune preuve suggérant que les troubles menstruels vécus par certaines personnes aient un impact sur la reproduction et la fertilité ». D’autre part, les données concernant la vaccination contre le Covid avant et pendant la grossesse sont rassurantes.

On observe une persistance possible de ces effets chez certaines patientes - autour de 6 mois, indique le Prac. L’analyse plus précise de ces cas par le réseau des centres régionaux de pharmacovigilance se poursuit.

En juillet dernier, les comités de pharmacovigilance avait recensé plusieurs milliers de cas de ménorragies en France. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) avait diffusé un guide d'aide à la déclaration des troubles sévères du cycle menstruel : 2 952 cas supplémentaires de troubles menstruels ont ainsi pu être déclarés avec le vaccin Comirnaty (Pfizer/BioNTech), et 515 avec le vaccin Spikevax (Moderna) entre juillet et septembre.