Des vacances pour les enfants avec le Secours populaire

On ne le sait peut-être pas mais aujourd’hui en France, un enfant sur trois ne part pas en vacances. C’est pourquoi, depuis plus de 40 ans, le Secours populaire organise, partout en France, entre le 15 et 30 août, les « Journées des oubliés des vacances » (JOV).

« Les vacances sont un droit ! Elles font grandir », clame le Secours populaire français. Pour les enfants qui en sont privés, les bénévoles se mettent en quatre pour leur offrir une journée exceptionnelle de vacances. A la mer, dans un zoo ou dans un parc d’attractions afin de partager des moments solidaires.

Un enfant qui n’est pas parti le 15 août ne partira plus. Secours populaire français

Le programme en or du Secours populaire

De nombreuses familles défavorisées ont été les premières à subir les mesures de confinement et de distanciation sociale. Alors, les bénévoles du Secours populaire ont concocté un programme en or. 2 800 Normands seront à Festyland les 19 et 20 août. 5 000 petits franciliens et accompagnateurs bénévoles se retrouveront sur la plage de Deauville le 24 août. 14 000 personnes des Hauts-de-France seront au Parc Astérix entre le 22 et le 26 août. Ils seront 800 du Rhône à Frontignan le 24 août. 650 du Loiret seront au Futuroscope le 25 août. 1 500 du Var se retrouveront au Parc Aqualud de Fréjus le 27 août…

Pour ces enfants, ces journées représentent de vrais temps de vacances et de rencontres, autant de beaux souvenirs à raconter. Secours populaire français

Une journée de vacances pour un enfant représente un don de 50 euros et « cette journée exceptionnelle marquera sa vie », rajoutent les bénévoles du Secours populaire français.