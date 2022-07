De plus en plus difficile de trouver un médecin traitant

En France, il devient de plus en plus compliqué de trouver un médecin traitant, près de chez soi, même en ville. D’où une explosion des réclamations de patients auprès de l’Assurance-maladie.

En 2021, la médiation de l’Assurance maladie a comptabilisé 50 000 saisines, contre 35 800 en 2020, d’après les chiffres de son dernier rapport. Soit une augmentation de 40 %, liée surtout à la crise sanitaire.

Une grande partie de ces saisines concerne des difficultés à déclarer un médecin traitant.

On ne trouve plus de médecin traitant

Les saisines auprès de l’Assurance maladie, relatives aux difficultés à trouver un médecin traitant ont fortement augmenté : plus 60%, passant de 8700 en 2020 à près de 14000 en 2021.

Ces saisines représentent désormais plus de 28% du volume global des dossiers (24% 2020). Un véritable problème d’accès au soins dû aux nombreux déserts médicaux, non seulement en secteur rural mais aussi en ville.

Selon le rapport annuel sur la démographie médicale publié par l’Ordre national des médecins, 87 801 médecins généralistes sont en activité, un effectif en baisse de 7% depuis 2010. Le chiffre devrait encore baisser jusqu’à 81 804 médecins en 2025.

A savoir : on peut saisir le médiateur de l’Assurance maladie directement sur son compte ameli.fr.