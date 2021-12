Et si on offrait un cadeau fabriqué à partir de papier, de métal, de verre, ou de… pneu ? Depuis quelques années, des artistes se sont emparés des déchets pour en faire de véritables œuvres d’art.

En France, selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), nous produisons 345 millions de tonnes de déchets par an. Et les jours qui suivent les fêtes sont les plus chargés de l’année. Heureusement, des recycleries, ressourceries ou collecteries ont vu le jour, pour donner une seconde vie aux objets que nous jetons. De quoi dénicher des idées cadeaux originales, « made in près de chez vous », pour petits et grands et pour toutes les bourses.

Un grand choix d’articles

Des bijoux en verre recyclé, des vêtements transformés, des luminaires retravaillés, des meubles en carton, des sculptures

en capsules de café ou encore des tabourets en disques vinyles sont autant de bonnes idées cadeaux. L’équipe de la Collecterie de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a créé en septembre dernier une boutique qui accueille les créateurs recycleurs : « De nombreux artistes se sont emparés des déchets pour leur donner une seconde chance et changer notre regard sur lerecyclage », explique-t-on à la Collecterie.

Il en va de même pour les décorations de fête qui peuvent être créées à partir d’objets recyclés. Quant aux emballages

qui emplissent nos poubelles au lendemain de Noël, on peut en réduire la quantité en les fabriquant soi-même : du papier kraft (il en existe de différentes couleurs), quelques plumes et le tour est joué !

• La Collecterie de Montreuil, créée en 2013, emploie 9 salariés et une quinzaine de personnes en réinsertion. Des

artisans restaurent le mobilier, des artistes transforment différents objets : meubles, vêtements, bibelots, luminaires…

www.lacollecterie.org

• Réseau des ressourceries : www.facebook.com