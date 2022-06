Première cause de mort accidentelle chez les personnes âgées, les chutes entraînent environ 10 000 décès annuels. La mise en place de certaines mesures de prévention permet pourtant de limiter les risques.

Les chutes sont aujourd’hui responsables de près 10 000 décès par an chez les personnes âgées. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, ces incidents occasionnent plus de 100 000 hospitalisations annuelles. Et ils restent toujours la première cause de mort accidentelle pour les seniors.

Des accidents aux domiciles des seniors

Une récente étude réalisée par Santé publique France a permis d’identifier les principales causes de ces chutes. Celles-ci interviennent majoritairement autour de 85 ans. Et essentiellement pendant la toilette (15 %) ou la marche (14 %). Par ailleurs, l’Institut français d’opinion publique (Ifop) mettait dernièrement en lumière le fait que ces accidents avaient surtout lieu chez eux. En effet, la moitié des personnes âgées de plus de 65 ans est déjà tombée au moins une fois à son domicile.

Chutes des personnes âgées à domicile : caractéristiques des chuteurs et des circonstances de la chutehttps://t.co/UYxp2URK2F pic.twitter.com/rn1FxEMFO5 — Pratiques en santé (@Daniel_Oberle) November 2, 2020

Aménager son lieu de vie

Parmi les mesures de prévention efficaces pour prévenir le risque de chute figurent les aménagements du lieu de vie des seniors. Selon le sondage de l’Ifop, seulement 16 % des personnes âgées ont réorganisé leur domicile pour éviter ce risque. Pour limiter au maximum ces accidents, pensez notamment à :

faciliter la circulation en enlevant les objets ou les meubles qui encombreraient le passage ;

éclairer suffisamment les pièces ;

vérifier que les sols ne soient pas glissants et ôter les tapis ;

multiplier les points d’appui, comme les rampes ;

optimiser la sécurisation de la salle de bains et des toilettes (revêtement antidérapant, marchepied devant la baignoire).

S’entraîner à se relever seul

Mais même en adaptant son domicile, les chutes restent possibles. Il est donc recommandé aux personnes âgées de s’entraîner à se relever seules. Le site de l’Assurance maladie, Ameli, détaille à ce sujet la marche à suivre pour apprendre à se redresser. Après s’être mis sur le ventre, en prenant appui sur sa jambe « forte », il est conseillé de glisser jusqu’à un meuble ou un élément d’appui pour s’aider à se relever.

Dr Mauron, médecin en rééducation gériatrique des Hôpitaux Robert Schuman du Luxembourg, consultations gériatriques et unités mobiles de gériatrie parle des chutes et des personnes âgées.

Téléassistance

La téléassistance peut également être un recours efficace. Il s’agit d’un dispositif d’urgence permettant de mettre en relation une personne âgée avec un téléopérateur, pour demander de l’aide. Grâce à un boitier, à porter constamment autour du cou, le senior peut contacter le service d’assistance.

Prendre soin de sa santé

Les chutes peuvent également être évitées en surveillant sa santé. En réalisant des contrôles réguliers avec son médecin traitant, et notamment sur la tension artérielle, l’équilibre, la vue, les muscles et les articulations. Et en vérifiant les éventuels effets secondaires de médicaments pouvant entraîner des somnolences…

Le rôle des pouvoirs publics

Le ministère de la Santé vient par ailleurs d’annoncer le lancement d’un plan d’action national pour lutter contre les chutes des personnes âgées. Avec notamment des actions d’informations et de sensibilisation à destination du grand public et des personnels soignants. Mais les acteurs sociaux, dont la mutualité, demandent la mise en place d’un véritable projet autour du grand âge et de l’autonomie. Doté d’un financement conséquent.