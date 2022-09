Cancers du larynx et de l’ovaire : l’amiante mis en cause

La survenue de certains cancers du larynx et de l’ovaire est bien liée à une exposition à l’amiante, d’après l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). Une ouverture vers une meilleure prise en charge de ces cancers comme maladie professionnelle.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) vient de rendre un rapport qui confirme le lien de cause à effet entre la survenue des cancers du larynx et de l’ovaire et l’exposition à l’amiante.

Actuellement, seuls les cancers broncho-pulmonaires et de la plèvre (mésothéliome) font l’objet d’un tableau de maladies professionnelles en lien avec l’exposition à l’amiante.

Cancers du larynx et de l’ovaire enfin reconnus comme maladie professionnelle

L’expertise de l’Agence apporte des éléments en faveur de la création de tableaux de maladie professionnelle dans les régimes agricole et général. « Ceux-ci faciliteraient la reconnaissance et la prise en charge de ces deux maladies, comme c’est déjà le cas pour ceux des voies bronchopulmonaires. Cette reconnaissance apparaît d’autant plus importante que les patients, comme les médecins, ne font souvent pas le lien entre la survenue de ces cancers et l’exposition à l’amiante », explique l’Anses.

En effet, jusqu’à présent les cancers du larynx et de l’ovaire étaient « sous-déclarés et sous-reconnus », lorsqu’ils étaient liés à une exposition à l’amiante.

Une telle mesure créerait une « présomption d’origine », pour les cancers concernés, ce qui faciliterait les démarches des patients.

Les femmes aussi

Les femmes étant peu nombreuses dans le BTP, les études épidémiologiques sont de fait principalement réalisées chez les hommes, mais cela ne signifie pas que les femmes n’ont pas de risques de santé liés à l’amiante. Leur exposition professionnelle concerne en particulier la fabrication de textiles non inflammables.

Certains secteurs les exposent aussi à l’amiante de façon indirecte, tels que le secteur de la santé, dans lequel les femmes sont surreprésentées.

Le groupe d’expert estime qu’il faudrait plus de données pour documenter l’exposition des femmes à l’amiante et les impacts sur leur santé. ANSES

Vers un meilleur accompagnement

De façon générale, l’Anses recommande une meilleure information des médecins et un meilleur accompagnement des travailleurs et travailleuses ayant été exposés à l’amiante et atteints d’un cancer du larynx ou des ovaires, ainsi que de leurs ayants droit, pour les aider dans leurs démarches de déclaration et de reconnaissance en maladies professionnelles.

Des travailleurs encore exposé à l’amiante en France

L’amiante, utilisé pendant plusieurs décennies au cours du XXe siècle dans la construction de bâtiments, est désormais interdite dans de nombreux pays comme la France (depuis 1997), en raison de ses effets dangereux pour la santé.

Aujourd’hui, le secteur du BTP, incluant les travaux de retrait et d’intervention sur des matériaux et produits contenant de l’amiante, est le secteur exposant le plus de travailleurs. D’autres secteurs comme l’élimination de déchets, le transport, le secteur agricole sont concernés. De nombreuses activités professionnelles sont effectuées dans un environnement contaminé par l’amiante, par exemple dans les secteurs de l’administration, de l’enseignement ou de la santé.

Quid des autres cancers ?