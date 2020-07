CalculAPA.fr est un outil en ligne gratuit permettant aux personnes âgées et à leurs familles d’estimer le montant des aides possibles et le coût des solutions existantes pour optimiser au mieux leur budget.

Rester chez soi coûterait environ 2 200€ aux familles. Avec une retraite moyenne de 1 376€ et une aide financière publique (APA) de 489€, le reste à charge serait de 335€ pour continuer à vivre à domicile. Avec le nombre croissant de personnes âgées de plus de 85 ans, passant de 1,8 million aujourd’hui à 5,6 millions en 2050, ces dépenses risquent de s’envoler pour les familles. Dans un rapport publié en 2016, la Cour des Comptes prévoit pour 2060 un effort supplémentaire des ménages de 244%, tandis que l’effort public augmenterait de 54%.

Pour pallier ces dépenses et répondre à cette vulnérabilité sociale, l’exécutif a présenté en mai 2020 un projet de création d’une nouvelle branche pour la Sécurité sociale (5ème risque). Celle-ci prendrait en charge la dépendance et la perte d’autonomie des personnes âgées en transférant -un projet controversé –136 milliards d’euros de la dette sociale française vers la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).

Face à tous ces nouveaux éléments, les personnes en perte d’autonomie sont généralement perdues, alors qu’il existe tout un panel d’aides sociales et fiscales destinées à les aider à continuer à vivre chez elles, à financer un hébergement permanent ou temporaire ou encore à financer leurs dépenses de santé : l’Aide au Retour à Domicile Après Hospitalisation (ARDH), les aides des caisses de retraite, de l’Assurance Maladie, des mutuelles, les aides extra-légales et bien sûr l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).

Un outil gratuit conçu par Click and Care, une start-up à vocation sociale et solidaire permet désormais de calculer de manière précise et transparente son reste à charge à domicile comme en établissement en fonction de ses ressources, de ses besoins et des devis reçus :

Ce simulateur permet en effet aux personnes en perte d’autonomie (GIR 1 à 4) et à leurs aidants d’estimer le montant des aides possibles et le coût des solutions existantes pour optimiser au mieux leur budget.

Comment çà marche ?

Le simulateur offre la possibilité de calculer automatiquement les éléments suivants :

• Niveau de GIR ;

• Nombre d’heures d’aide APA auxquelles il est éligible ;

• Montant de l’APA qui lui sera versé par mode d’intervention ;

• Détail de son reste à charge par mode d’intervention, avant et après avantage fiscal ;

• Tarif mensuel total de la structure d’aide à domicile.