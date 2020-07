Le Président de la République, Emmanuel Macron, s’est prêté au jeu de l’interview du 14 juillet. L’occasion de faire un point sur la situation sanitaire du pays et des mesures à prendre en cas de deuxième vague de l’épidémie.

Une deuxième vague épidémique n’est pas à exclure et le président Macron, lors de son interview du 14 juillet dernier, a précisé certaines mesures dont le masque obligatoire dans les lieux publics clos. « Nous avons des signes que ça repart quand même un peu », a déclaré Emmanuel Macron avant d’ajouter que « nous devons prévenir et nous préparer ». Il a rappelé l’importance de respecter les gestes barrières :

« J’ai demandé qu’on passe une étape au gouvernement et je souhaite que, dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos ». Comme, par exemple, les magasins, les administrations, les cinémas, les théâtres. Pourquoi ? Car, une transmission du coronavirus par voie aérienne a été mise en évidence récemment.

Pas de nouveau confinement, mais des tests et des gestes barrière respectés

Le Chef d’Etat a précisé que cette mesure du port du masque prendrait effet le 1er août prochain et que la liste des lieux serait établie bientôt. Il a également rappelé l’utilité de respecter les gestes barrière : masque mais aussi le lavage des mains très fréquent et la distanciation physique.

Le Président a annoncé être opposé à un reconfinement généralisé en cas de deuxième vague et vouloir développer les tests :

« Je ne veux pas à nouveau de cela, et nous sommes en train de tout faire pour éviter une nouvelle vague et pour avoir une approche différenciée si elle apparaissait. C’est pour cela qu’il faut tester (…). Si on ne veut pas de deuxième vague, ça dépend de nous ». Des facilités seront mises en place pour que ceux qui veulent se faire tester puissent le faire dans de bonnes conditions, même sans prescription médicale.

Et si Sanofi, qui travaille à l’élaboration d’un vaccin, devait le commercialiser ? « la France sera servie parmi les premiers pays », a assuré le chef de l’Etat, alors que le groupe français Sanofi travaille à l’élaboration d’un vaccin contre le virus.