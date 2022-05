Asthme : du diagnostic aux traitements, mieux connaître la maladie

La journée mondiale de l’asthme, organisée cette année le 3 mai, vise à sensibiliser et informer le public sur cette maladie respiratoire de plus en plus répandue. Plus de 4 millions de Français sont asthmatiques. Et l’élargissement des connaissances communes permettra d’améliorer leur prise en charge. Du diagnostic aux traitements, jusqu’au suivi…

Près de 7 % de la population française est aujourd’hui asthmatique. Il s’agit d’une maladie fréquente et répandue, provoquée par une inflammation chronique des bronches. En effet, les muqueuses sont irritées en permanence, ce qui diminue leur diamètre. Plus fragiles, elles réagiront alors fortement aux déclencheurs tels que le tabac, les pollens et autres allergènes… L’air circulera donc plus difficilement dans les bronches. Ce qui peut entraîner des crises d’asthme, caractérisées par un essoufflement, des sifflements ou des gênes respiratoires, une toux sèche persistante ou une sensation d’oppression sur la poitrine…

Comment les crises d’asthme se déclenchent-elles ? © ameli.fr

Diagnostiquer la maladie

L’apparition de l’un de ces symptômes doit donner lieu à une consultation chez son médecin traitant. Ce-dernier pourra également prescrire des examens complémentaires auprès d’un pneumologue, ou éventuellement d’un allergologue.

Beaucoup d’asthmatiques restent non diagnostiqués. Or, il existe des traitements adaptés et efficaces pour soigner l’inflammation des bronches. En parallèle, il sera nécessaire d’identifier les facteurs déclencheurs des crises, qui ne sont pas forcément les mêmes pour chacun. Une bonne prise en charge et un contrôle régulier permet de limiter au mieux les conséquences de l’asthme au quotidien.

Répandu chez les enfants

Chez les enfants, la maladie est également répandue. Près de 10 % des élèves scolarisés sont en effet concernés. Il s’agit de la pathologie chronique infantile la plus répandue. Et elle peut se déclencher dès les premières semaines ou premiers mois. Mais cet « asthme du nourrisson », généralement d’origine allergique, disparaît souvent avant les 3 ans de l’enfant.