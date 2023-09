A Roanne, une mutuelle réussit à faire venir 60 professionnels de santé

Dans un ancien et immense garage rénové du centre-ville roannais, généralistes et spécialistes ont accepté de rejoindre une initiative mutualiste inédite. La structure accueille à la fois des médecins salariés et d’autres préférant travailler en libéral.

Quand son médecin a pris sa retraite, Bernadette était plus qu’inquiète. Elle savait bien que son docteur n’arriverait pas à trouver de successeur et que le cabinet fermerait définitivement. Dans sa ville de Roanne et aux alentours, le nombre de médecins qui dévissent leur plaque et laissent porte close sont de plus en plus nombreux. Dans ce bassin de population de 150 000 habitants, 18 000 Roannais se retrouvent donc sans médecin traitant. A 80 ans, comment Bernadette allait-elle faire dans cette situation ? Courir aux urgences pour le moindre rhume ?

Généralistes et spécialistes

L’ouverture d’un nouvel espace santé roannais il y a cinq ans fut donc un véritable soulagement. Dans un ancien garage du centre-ville, sur une surface de plus de 2 000 mètres carrés, plus de soixante professionnels de santé sont aujourd’hui installés. Quatre généralistes, ainsi que des spécialistes, ophtalmologue, neurologue, rhumatologue, psychanalyste, sont ainsi regroupés au même endroit. A cela s’ajoute un centre dentaire avec un cabinet d’audioprothèse, une pharmacie et l’enseigne d’optique mutualiste « Écouter voir »… « L’idée pour nous était d’imaginer un lieu où existerait un vrai travail collaboratif dans l’intérêt du patient. Ainsi il peut passer rapidement du généraliste au spécialiste puis à la pharmacie… chacun connaissant le dossier du malade », assure Didier Marchand, président de la mutuelle Santé Mut, qui est à l’origine du projet.

Salariés et libéraux

Dans ce regroupement original figure à la fois un centre de santé, avec des médecins salariés, et une maison de santé où les médecins préfèrent travailler en libéral. Une initiative unique saluée par la Caisse des dépôts et consignations, qui a participé au financement de la structure. « Nous sommes convaincus que le travail collaboratif est la médecine de demain. Y compris en intégrant les solutions non médicamenteuses », précise Didier Marchand.

...

