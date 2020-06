Les maladies de l’appareil digestif, les tumeurs et les maladies de l’appareil circulatoire sont les trois principaux motifs des hospitalisations en court séjour en France.

Selon une étude de la Drees, il y a eu en 2018, 18 millions d’hospitalisations en court séjour. Le taux de recours, élevé avant l’âge d’un an, est faible entre 1 et 18 ans. Puis il augmente ensuite progressivement, avec un pic féminin aux âges de la maternité, et atteint 500 pour 1 000 habitants à partir de 70 ans pour les hommes et de 75 ans pour les femmes.

Les motifs de recours les plus fréquents, tous âges confondus, sont les maladies de l’appareil digestif, les tumeurs et les maladies de l’appareil circulatoire. Les motifs de recours évolue avec l’âge : avant 15 ans, ce sont les maladies de l’appareil respiratoire qui prédominent, entre 15 et 44 ans, ce sont les recours liés à la fécondité, entre 45 et 64 ans, les maladies de l’appareil digestif, entre 65 et 84 ans, les tumeurs et pour les plus âgés, les maladies de l’appareil circulatoire.

Entre 2010 et 2018, le nombre d’hospitalisations en court séjour a augmenté de 10 %, chiffre qui tombe à 2,5 % une fois pondéré par l’augmentation du vieillissement.