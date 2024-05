La dernière politique de vaccination a été publiée. Etablie par le ministère de la Santé après avis de la Haute autorité de santé, elle annonce des nouveautés. Notamment la vaccination obligatoire contre les méningocoques pour les nourrissons de moins d’un an.

A destination des personnes résidant en France, le calendrier vaccinal paraît tous les ans au printemps. Le ministère de la Santé a dévoilé celui de 2024. Cette année, il préconise notamment de « mieux couvrir les infections à pneumocoque et à méningocoque, la rougeole et le zona ».

Evolution de la stratégie vaccinale contre les méningocoques

Les infections invasives à méningocoque sont très graves et peuvent aller jusqu’à causer une méningite ou une septicémie. Or, d’après le dernier bilan de Santé publique France, une recrudescence des cas a marqué l’année 2023. L’agence nationale de santé publique a ainsi relevé « une augmentation de 72 % par rapport à 2022 » avec 560 cas d’infections invasives à méningocoque.

Jusqu’à maintenant, l’obligation vaccinale pour les nourrissons se limitait au méningocoque C. À partir de janvier 2025, celle-ci sera élargie. La nouvelle politique recommande la vaccination contre les sérogroupes ACWY et B suivant un schéma vaccinal à deux doses (à 6 et 12 mois). Elle préconise aussi la vaccination tétravalente ACWY à une dose pour les adolescents âgés de 11 à 14 ans.

Un nouveau vaccin contre les infections à pneumocoque

La vaccination des nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018 contre les infections à pneumocoque est obligatoire. La Haute autorité de santé la recommande aussi fortement pour « les adultes de plus de 18 ans à risque d’infection invasive à pneumocoque ». Deux nouveaux vaccins seront bientôt disponibles et pris en charge par l’Assurance maladie. Le 15-valent Vaxneuvance R sera à destination des nourrissons et le vaccin conjugué 20-valent Prevenar R pour les adultes.

Zona : un nouveau vaccin

Le vaccin contre le zona s’adresse en priorité aux personnes de 65 ans et plus et chez l’adulte immunodéprimé de 18 ans et plus. Le calendrier 2024 annonce l’arrivée du vaccin Shingrix. Il sera « pris en charge par l’Assurance maladie au titre du droit commun ».

Extension des compétences vaccinales

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 l’avait annoncé. L’une des nouveautés de ce calendrier 2024 entend simplifier le parcours de vaccination des usagers. Après une formation adéquate, les infirmiers, les pharmaciens et les sage-femmes peuvent maintenant « prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans le calendrier et selon ses recommandations aux personnes âgées de 11 ans et plus ».