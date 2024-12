Une nouvelle étape pour la MSP

La Mutuelle des services publics prépare un rapprochement avec deux autres structures et s’apprête également à lancer une offre de mutuelle communale. Ce dispositif, plébiscité par les maires de petites municipalités, permet de protéger l’ensemble des administrés à un tarif avantageux.

Une mutuelle à taille humaine, présente sur le terrain et proche de tous ses adhérents, c’est ainsi que l’on peut décrire en quelques mots la Mutuelle des services publics. S’appuyant sur ces piliers, la MSP vient de faire le choix d’élargir son champ d’action et de proposer son approche mutualiste à d’autres publics.

Il nous faut démarrer une diversification, non pas sur nos offres, mais sur nos publics cibles. Cyril Frizon, directeur de la MSP

« Avec la réforme de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, nous devons faire face à des évolutions, explique Cyril Frizon, le directeur de la MSP. Il nous faut démarrer une diversification, non pas sur nos offres, mais sur nos publics cibles. L’objectif étant de miser sur nos forces et notre savoir-faire afin de nous adresser à des personnes qui ne relèvent pas de la fonction publique. »

Perspectives d’avenir

Suite à cette réflexion déjà entamée depuis plusieurs mois, le conseil d’administration a validé, fin 2023, les orientations à prendre pour réa­liser cette mutation. Les possibilités de proposer des offres à de petites entreprises locales ou à des retrai­tés, ainsi que d’ouvrir la réflexion sur les mutuelles communales, ont notamment été actées. L’année 2024 a permis d’envisager les moyens de mettre en place ces nouvelles perspectives. « Nous avons com­mencé à réfléchir à des collaborations, indispensables pour franchir ce pa­lier », relève Cyril Frizon.

Vers une fusion

Des contacts se sont établis avec Mutualp, installée dans la région lyonnaise, et avec la Mutuelle des étudiants de Provence (MEP). Les discussions ont d’abord porté sur un partenariat, où chacun partage son expertise sur ses spécialités.

Puis rapidement, l’hypothèse d’un regroupement, permettant un développement commun plus large, a été évoquée. « Nous avons décidé de miser sur nos complémentarités, et nous avons déposé un dossier de rapprochement », poursuit Cyril Frizon. Cette fusion n’est pas encore actée mais elle est en bonne voie. L’avantage pour les trois entités sera de pouvoir bénéficier mutuellement de leurs compétences spécifiques.

Proposition « test »

La MEP a ainsi la particularité d’avoir un modèle entièrement numérisé, un domaine que la MSP souhaitait développer. Quant à Mu­tualp, elle fait appel à du courtage, un volet dont la MSP ne dispose pas jusqu’à présent. Les trois mutuelles conserveront leur propre identité, mais la mise en commun permettra à chacune de gagner du temps dans son développement.

Cette perspective de rapproche­ment, qui apporte un élargisse­ment des compétences et des publics, facilite également l’ou­verture d’une offre de mutuelle communale. Ainsi, une proposition « test » a été faite auprès de la com­mune de Belcodène, un village de 2 000 habitants, près d’Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône.

Actions de prévention

Le principe de la mutuelle com­munale est d’être associée avec une municipalité et d’organi­ser sur place des permanences d’accueil pour aborder les enjeux de santé et proposer des contrats à tous les habitants.

Les échanges avec la mairie de Belcodène ont été très positifs et la conclusion de ce partena­riat se présente favorablement. En plus des moments d’accueil, des actions de prévention pour­raient également s’organiser. « Pour beaucoup de gens, l’accès aux soins est restreint par des cotisations de complémentaires trop élevées. Il y a un besoin, et avec nos offres, nous sommes prêts à y répondre », conclut Cyril Frizon.

JAN-CYRIL SALEMI