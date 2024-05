Prévention : la MSP au plus près des adhérents

Au-delà du seul remboursement des soins, la Mutuelle des services publics est fortement présente sur le terrain en participant et en soutenant de nombreuses actions de sensibilisation.

Certaines idées reçues ont la vie dure. Notam­ment celle selon laquelle les mutuelles auraient pour seul mission de rembourser les soins. « Notre cœur de métier est bien d’être une complémentaire santé, mais à l’image d’une association, une mutuelle est un regroupe­ment volontaire de personnes qui mettent des moyens en commun pour répondre à des problématiques. Pour nous, c’est en particulier l’amélioration de l’accès aux soins », expose Cyril Frizon, directeur général de la Mutuelle des services publics (MSP).

Cela passe par des actions de préven­tion et de sensibilisation sur le terrain, aux côtés des acteurs locaux et au plus près des popu­lations. Parmi les priorités de la MSP, les thématiques liées au sport, à l’inclusion et, sans sur­prise, à la santé. « Notre volonté n’est pas juste d’informer. Il s’agit aussi d’essayer de construire des réponses et des solutions utiles et concrètes afin de ne pas rester seulement dans l’incantatoire », ajoute le directeur général.

Surdité et déficience visuelle

Et les exemples d’actions ne manquent pas. La mutuelle a ainsi tenu un stand lors de la journée de sensibilisation à la surdité et à la déficience visuelle, organisée en mars par l’hôpital d’Aubagne. Deux agents ont pu renseigner, aussi bien le personnel que les pa­tients, sur les offres de la mutuelle en la matière. Mais pas seulement. « Cela nous a permis de rencontrer des personnes en situation de han­dicap et de découvrir les difficul­tés qu’elles vivent au quotidien», témoigne Philippe Cammarota, responsable commercial à la MSP.

Partenariat avec l’hôpital d’Aubagne

De précieuses informations dans l’objectif d’imaginer des solutions adaptées aux besoins. « Cette opé­ration s’inscrit dans le cadre d’un partenariat plus global avec cet établissement. Nous prenons part à chacune de ses manifestations de sensibilisation au handicap, afin d’informer les personnes concer­nées que des aides existent », ajoute Marjorie Fahy, responsable du réseau de la mutuelle.

En mars toujours, la MSP a également ré­pondu présente à la journée de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, initiée par la communauté professionnelle ter­ritoriale de santé (CPTS) du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Et dont le point d’orgue a été un tournoi de pétanque. Une bonne façon d’attirer du monde : le succès a d’ailleurs été au rendez-vous puisqu’une trentaine d’équipes – de trois joueurs – ont participé.

« Ce type d’événement permet de faire passer des messages pour que les gens prennent davantage en considération cette maladie et la préviennent mieux», précise en outre Eric Svoboda, vice-président de la mutuelle en charge des rela­tions extérieures.

Mécène indispensable

Il arrive aussi que la mutuelle ait uniquement un rôle de soutien financier. Comme par exemple au Salon de l’environnement, qui a eu lieu à Aix-en-Provence en mars, à l’initiative de l’Ecole de gestion et de protection de la nature (EGPN), ou lors de l’Ekiden trail, une course en relais pour sensibiliser au don d’organes, en avril. Une casquette de mécène ou de sponsor pour la mutuelle, indispensable pour la promotion de ces évènements et, derrière, des causes qu’ils mettent en lumière.