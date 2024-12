Cigarette électronique : les liquides aux fruits rouges seraient nocifs pour les bronches

Les liquides aux fruits rouges présents dans les cigarettes électroniques seraient nocifs pour les bronches, d’après une étude de l’université McGill de Montréal (Canada).

Les liquides aux arômes parfumés séduisent les fumeurs, surtout les plus jeunes. Mais attention, le parfum «fruits rouges» seraient susceptible d’abîmer les bronches.

Tous les liquides ne se valent pas

Selon Santé publique France, au moins 3 millions de Français utilisent régulièrement une cigarette électronique. De nombreuses études confirment qu’elles sont une aide pour le sevrage tabagique. Mais les liquides utilisés ne sont pas tous de bonne qualité. Et l’on manque encore de recul pour connaître leurs effets à long terme.

Une étude récente de l’université McGill de Montréal nous éclaire sur les différentes saveur «fruits rouges» très prisées des vapoteurs surtout des jeunes et démontre que ces parfums seraient plus nocifs que les autres pour les poumons.

Davantage d’infections respiratoires

Les chercheurs ont mené une étude sur des souris en leur faisant respirer pendant plusieurs jours des vapeurs de cigarette électronique. En étudiant les cellules immunitaires de leurs poumons, en temps réel, grâce à une technique d’imagerie, ils ont observé que la saveur «fruits rouges», en particulier, affectait les défenses immunitaires des poumons des rongeurs. Ce qui n’était pas le cas chez les souris exposées à des vapeurs sans arôme de cigarette électronique.

Ensuite, les chercheurs ont exposé les souris à une bactérie responsable d’infections potentiellement très graves (Pseudomonas aeruginosa). Ils ont remarqué que celles qui ont respiré la vapeur aux fruits rouges ont eu plus de mal à combattre l’infection et c’est dans leur groupe que l’on a enregistré le plus de décès.

Lire les étiquettes

La recommandation principale serait de bien lire l’étiquette des flacons parfumés que vous achetez. Plus la liste d’ingrédients est longue, plus c’est nocif. Sachez enfin que les arômes sont particulièrement addictifs. Un conseil : privilégier les saveurs neutres.