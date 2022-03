« La santé est un droit, c’est notre mot d’ordre »

Lisa Ribeaud, administratrice de Solimut Mutuelle de France, nous présente les axes de prévention mis en avant par la mutuelle pour cette année, et évoque également l’élection présidentielle qui approche.



Quels sont les thèmes de prévention que Solimut souhaite privilégier en 2022 ?

Lisa Ribeaud : La santé des femmes et l’alimentation. Nous voulons sensibiliser sur les inégalités de santé liées au genre. Des stéréotypes peuvent influencer fortement les pratiques médicales. Certains symptômes sont ainsi sous-interprétés, ce qui mène à des erreurs ou à des retards de diagnostics. Par exemple, l’infarctus du myocarde est souvent perçu comme une maladie masculine. Or les femmes sont également concernées, mais leurs symptômes ne sont pas toujours pris en compte. Cela provoque un diagnostic tardif et une perte de chance.

De même, en ce qui concerne une maladie spécifiquement féminine, l’endométriose, on observe une errance médicale moyenne de sept ans. Pourtant, une femme sur dix est touchée. Mais les premiers signes de cette affection sont trop souvent minimisés par le corps médical.

Comment pouvez-vous agir ?

L. R. : Avec notre partenaire Oxance, nous préparons une cartographie des centres de santé gérés par les Mutuelles de France et qui proposent un accueil correspondant mieux aux problématiques de santé des femmes. Nous recensons notamment ceux où exercent des sages-femmes et des gynécologues. Nous adaptons également nos offres, comme à Marseille par exemple, où nous avons mis en place un contrat de mutuelle étudiante qui prévoit le remboursement des protections hygiéniques.

Et concernant l’alimentation ?

L. R. : Solimut Mutuelle organise des ateliers nutrition et des cours de cuisine animés par des bénévoles. Ces ateliers peuvent s’accompagner de dépistages du diabète, menés par Oxance. Nous développons aussi « Mon panier solidaire », qui propose à nos adhérents des produits bios et locaux, et permet de financer l’achat de paniers pour le Secours populaire.

Comment appréhendez-vous la présidentielle à venir ?

L. R. : La santé est un droit, c’est notre mot d’ordre. Avec les Mutuelles de France, nous avons rédigé quarante-deux propositions (visibles sur lasanteestundroit.fr). La santé doit être accessible à tous, partout, et sans barrière financière. L’épidémie de Covid-19 a mis en lumière les difficultés du système de santé. La crise sanitaire n’est que le révélateur de problèmes structurels de longue date. Nous serons mobilisés pour faire entendre notre voix.

Propos recueillis par Jan-Cyril Salemi