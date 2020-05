Rencontrant des responsables syndicaux avant de visiter un service de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, le président de la République a reconnu des “erreurs” sur la réforme du système de santé engagée il y a deux ans. Mais peut-on imaginer que les plans de grande envergure de suppressions de postes et de lits, actuellement en cours sur le territoire, soient remis en cause ?

Il faut “mettre fin” à la “paupérisation” des personnels soignants, a insisté Emmanuel Macron, lors d’une visite, à l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, ce matin.

Accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran, le président de la République a assuré :“On a sans doute fait une erreur dans la stratégie annoncée”, car elle ne “portait pas assez de sens” et avait une “ampleur” et un rapport au temps “pas du tout suffisants compte tenu de l’état où était l’hôpital”, a-t-il affirmé.

“J’étais convaincu qu’on était en train de changer les choses” et “c’est très cruel pour moi-même”, a-t-il ajouté, jugeant que “c’était une super stratégie mais à faire dix ans plus tôt”.

La veille, jeudi 14 mai, Emmanuel Macron a annoncé que des discussions allaient rapidement s’ouvrir sur l’avenir de l’hôpital sous l’égide du ministre de la santé, Olivier Véran. Objectif de ce processus : « Revisiter tous les chantiers à l’aune de ce qui s’est passé ces dernières semaines », explique-t-on à l’Elysée, où l’on fait valoir que « c’est tout un système de santé qu’il faut réappréhender ».

Mais que faut-il conclure, lorsque, deux jours avant, le 12 mai, le comité interministériel de performance et de modernisation de l’offre de soins (Copermo) a validé le plan du Centre hospitalier de Nancy qui supprime 598 postes et près de 180 lits dans les cinq années à venir.

Et c’est ainsi partout en France. A Bordeaux, par exemple, la fermeture des hôpitaux militaires Robert Picquet n’est toujours pas remise en cause. L’objectif étant la suppression de lits pour favoriser les soins ambulatoires.

Peut-on imaginer que les plans de suppressions de postes et de lits dans hôpitaux soient réellement remis en cause ? On demande à voir…