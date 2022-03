Présidentielle : et la santé ?

Hôpital public, Sécurité sociale, déserts médicaux… Les sujets d’inquiétude ne manquent pas. Nos experts détaillent les chantiers à mettre en œuvre en priorité.

Sondage après sondage, la santé est, avec le pouvoir d’achat, la principale préoccupation des Français. Mais, comme bien souvent, elle reste la grande oubliée des débats de la présidentielle. Avec la pandémie, nous aurions pu penser qu’elle serait le principal sujet de l’élection.

Sécurité sociale sous- financée, hôpitaux publics en manque de moyens, pénurie de médecins… Les inquiétudes sont plutôt nombreuses.

Viva a donc réuni cinq experts pour leur demander quels seraient les chantiers prioritaires à mettre en place. Pour Patrick Pelloux, médecin urgentiste, la défense de l’hôpital public est fondamentale. D’après Pascale Vatel, secrétaire générale de la Fédération des Mutuelles de France (FMF), il faut repenser le financement de la protection sociale. Selon le docteur Micheletti, président d’Action contre la faim, la priorité est de s’attaquer aux déserts médicaux. De son côté, Delphine Hernu, directrice adjointe de la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF), veut redonner sa place à la prévention. Enfin, Etienne Caniard, ancien président de la FNMF, estime que

la lutte contre les pénuries de médicaments reste incontournable. Nous leur donnons la parole.

HÔPITAL PUBLIC

« Si les salaires sont augmentés et le management réformé, les soignants reviendront travailler à l’hôpital ». Patrick Pelloux, président de l’Association des médecins urgentistes de France.

« L’hôpital public doit être considéré comme l’un des socles de la République et l’une des structurations fondamentales de la société. Si la question du nancement est bien évidemment essentielle, l’une des premières réformes à mener serait celle de sa réorganisation complète. Le management de l’hôpital est, en e et, particulièrement archaïque. Il n’a pas évolué depuis le milieu du XXe siècle et reste totalement inadapté puisqu’il se base sur celui mis en place dans les grandes entreprises. Il faut insu er plus de transversalité, de parité entre les statuts, les sexes et les âges. L’idée étant de tendre vers un modèle de démocratie sociale et participative, en instaurant plus de bienveillance. Aujourd’hui, tout est basé sur le harcèlement. Les personnels hospitaliers sont victimes de brimades sur tous les sujets : les conditions de travail, l’avancement des carrières…

Revoir le champ d’action des doyens



La première disposition managériale à prendre serait donc de revoir le champ d’action des doyens, qui ont aujourd’hui plus de pouvoir que les ministres de la Santé eux-mêmes ! Ils décident de tout : des places disponibles en première année de médecine, de l’impossibilité pour les médecins de changer de spécialité au cours de leur carrière… Ce sont aussi les doyens qui ont limité à 74 le quota de réanimateurs médicaux formés chaque année. Il est donc devenu impératif d’instituer davantage de démocratie dans leur mode d’élection, et cela afin que tous les médecins puissent participer à ce scrutin.

Lutter contre les fermetures de lits



Pour remédier au problème des fermetures de lits, un souci majeur dans le fonctionnement de l’institution hospitalière, il faudrait augmenter le salaire des personnels soignants. Il n’est plus acceptable d’avoir des rémunérations aussi basses. Les revalorisations obtenues lors du Ségur de la santé restent insuffisantes. A l’heure actuelle, la France se trouve à la 23e place du classement de l’OCDE sur le salaire des infirmiers hospitaliers. Avant le Ségur, nous étions à la 28e place… Tant que les salaires ne seront pas augmentés, l’hôpital manquera de personnel. Or la situation est de plus en plus dramatique. La hausse de la mortalité maternelle et infantile est directement liée aux fermetures des maternités. Il est aussi urgent de redonner des moyens à la psychiatrie et à la pédopsychiatrie, en ouvrant de nouvelles places pour de longs séjours.

Choix politique

La situation peut très vite s’améliorer. Si leurs salaires sont augmentés et l’administration mieux gérée, les soignants reviendront travailler à l’hôpital. Mais aujourd’hui, la priorité est donnée au budget. Les établissements sont toujours soumis à la loi Bachelot de 2007, qui prévoit des primes à ses directeurs lorsqu’ils font des économies. Le Ségur a lui aussi été conçu de façon à ne pas perturber les réformes néolibérales de ces trente dernières années. L’augmentation des salaires sera donc un choix politique. Il su t de se souvenir des manifestations de l’automne 2019. Quand les soignants réclamaient la hausse de leur salaire, le gouvernement répondait que c’était impossible. Quelques mois plus tard, pendant la pandémie, cette augmentation (certes trop faible) a été approuvée dans le cadre du Ségur. »

SÉCURITÉ SOCIALE

« Il faut des financements plus importants et plus justes pour une Sécu de haut niveau ». Pascale Vatel, secrétaire générale de la Fédération des Mutuelles de France.

« Partons des besoins des femmes et des hommes. Ils augmentent, nous le savons tous, dès lors que l’on tient compte du vieillissement de la population, du coût croissant des traitements et du développement des maladies chroniques. La vraie question

est de savoir selon quelles modalités ces dépenses seront prises en charge. Voulons-nous un chemin solitaire, via un système d’assurance individuelle, ou la voie solidaire, par la mutualisation des risques de toute la population, portée en priorité par la Sécurité sociale ?

Le choix des Mutuelles de France est bien évidemment celui de la solidarité parce qu’elle a fait la preuve de son e cacité et parce que la réponse assurantielle est porteuse d’inégalités inacceptables.

Davantage de prévention

La Sécurité sociale est depuis trop longtemps réduite à des lignes budgétaires. On parle de “ charges sociales ” à réduire à tout prix pour désigner les “ revenus socialisés ”, qui permettent de faire face, ensemble, aux aléas de la vie. Le fameux “ trou de la Sécu ” causé par le manque de recettes est, en réalité, orchestré depuis plus d’une trentaine d’années pour justifier les déremboursements et la pénurie qui affecte l’hôpital public. Pour moi, la solution ne se trouve pas dans la réduction comptable des dépenses de la Sécurité sociale, mais dans l’augmentation de ses ressources et leur réorientation vers davantage de prévention. »

LES SOLUTIONS POUR LA SÉCU

« Pour une Sécu de haut niveau, il faut non seulement dégager des financements plus importants, mais aussi plus justes et pérennes. »

POUR PASCALE VATEL (FMF), PLUSIEURS PISTES SONT POSSIBLES :

Stopper les exonérations de cotisations sociales qui privent la Sécu de ressources et contraindre l’État à compenser intégralement celles accordées jusque-là.

Réaliser effectivement l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ce qui augmentera mécaniquement les salaires et donc les cotisations.

Élargir l’assiette des cotisations sociales à l’ensemble des richesses, notamment aux revenus du capital, qui sont aujourd’hui exonérés.

Selon elle, « c’est ainsi que nous pourrons mettre la population “en sécurité sociale”. » Retrouvez les propositions des Mutuelles de France sur https://lasanteestundroit.fr

DÉSERTS MÉDICAUX

« Les centres de santé doivent se développer sur tout le territoire ». Pierre Micheletti, médecin, président d’Action contre la faim.

« En pleine pandémie, le zoom a été mis sur l’hôpital, mais pendant ce temps, les inégalités territoriales de santé ont continué de s’accroître. La pénurie de médecins dans de nombreux territoires est vraiment très préoccupante. Et les inquiétudes touchent tout autant les quartiers des villes dits “ sensibles ” que le milieu rural isolé. Dans les années à venir, la France continuera à être confrontée à une situation très difficile si l’on ne prend pas des mesures fortes dans le prochain quinquennat. Par exemple, pour mieux répartir l’offre de soins, il serait nécessaire de réguler les installations dans les zones surpeuplées médicalement, comme on le fait par exemple pour les pharmacies d’officine, afin d’éviter un nombre trop important de médecins.

7,4 MILLIONS

DE FRANÇAIS vivent dans

un désert médical (Observatoire de la santé 2020 de la Mutualité Française).

Contraindre le lieu d’installation n’est pas la solution



Mais, mesures fortes ne veut pas dire contraignantes. C’est pourquoi je ne suis pas favorable, comme le proposent certains candidats, au fait que l’on impose le lieu de leur installation aux jeunes médecins libéraux. Contraindre n’est pas la bonne solution pour résorber le problème de la désertification médicale. C’est un peu comme si on leur disait : “ Vous en prenez pour quarante ans ! ” Les étudiants ont besoin de savoir à quelle réalité ils vont se confronter dans leur pratique future. Pour cela, il faut les informer, tout au long de leur cursus, sur la précarité rurale et les zones urbaines défavorisées. Dès le deuxième cycle des études de médecine, on doit leur apporter des connaissances sur les inégalités sociales de santé et sur le rôle des médecins : la conscience sociale du sens de la pratique est tout aussi importante que la performance scientifique et technique.

L’ÎLE-DE-FRANCE, LE CENTRE-VAL DE LOIRE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA GUADELOUPE sont les régions les plus touchées par la sous-densité médicale (Drees, 2020).

Anticiper le “turn-over”

Une mesure concrète serait d’anticiper le “ turn-over ” des jeunes médecins dans ces zones désertiques, en organisant des rotations. Par exemple, tous les trois ans. Aux agences régionales de santé (ARS) de définir les localités qui en ont le plus besoin. Les patients sont prêts à l’accepter. Ils savent bien que le médecin de famille disponible sept jours sur sept, nuit et jour, qui suivait plusieurs générations, c’est bel et bien fini ! La réalité de la médecine, aujourd’hui, est tout autre. La jeune génération n’est plus d’accord pour vivre la vie de nos anciens médecins de campagne. Elle veut une visibilité sur ses horaires, consacrer plus de temps à sa famille, à ses propres activités, travailler en équipe… D’ailleurs, l’exercice libéral et isolé de la médecine ne les attire plus. Les centres de santé pluriprofessionnels, sous leurs formes associatives, mutualistes, ou de fonction publique territoriale, doivent se développer sur tout le territoire. Cela permet non seulement une offre plus large aux patients, mais aussi un enrichissement de la pratique pour les médecins. La médecine salariée a un avenir.

6 à 8 MILLIONS

DE FRANÇAIS n’ont plus

de médecin référent (rapport d’information des sénateurs Hervé Maurey et Jean-François Longeot, 2021).

Développer la télémédecine

La pandémie de Covid a aussi permis de donner un coup d’accélérateur à la télémédecine avec les téléconsultations, qui rendent énormément service. La médecine doit bien entendu rester une rencontre, mais le Covid-19 a prouvé la faisabilité et l’efficacité de tels dispositifs. La télémédecine a redonné une visibilité bien plus importante aux référents dédiés dans les hôpitaux, pour des avis et des conseils à la demande. Le décloisonnement entre l’hôpital et la médecine doit continuer à se développer. Pour aider tous les médecins dans leur pratique, l’idée serait en n de donner davantage d’importance aux nouveaux métiers, comme par exemple celui d’assistant médical, et surtout d’accorder de nouvelles compétences aux infirmiers et aux sages- femmes. »



SYSTÈME DE SANTÉ

« Mieux ancrer la prévention dans les pratiques publiques ». Delphine Hernu, directrice adjointe de la Mutualité Française.

« La prévention est la meilleure alliée de notre système de santé. Elle doit être reconnue comme un axe majeur et se déployer pour accompagner les populations tout au long de leur vie, des crèches aux Ehpad. Car la mortalité évitable par prévention, c’est-à-dire grâce à des interventions de santé publique efficaces, demeure élevée. Et pour ce faire, la prévention doit être intégrée dans les politiques publiques. Nous croyons au maillage sur le terrain avec l’ensemble des acteurs, en particulier les collectivités, les maires, mais aussi les entreprises, pour agir de façon à la fois globale et personnalisée. Nous menons toutes sortes d’expériences de prévention, dans les entreprises par exemple. Nous y avons un public captif en termes de message et un intérêt commun entre les entreprises et les salariés pour que ces derniers restent en bonne santé, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans leur vie de tous les jours.

Dégradation de la santé mentale



La prévention est un levier d’amélioration de la santé publique. Pendant la crise sanitaire, la santé mentale des Français s’est dégradée. Aussi, en 2021, nous avons misé sur la prévention des troubles psychiques. Nous avons pris des engagements en faveur du remboursement de séances chez le psychologue par les mutuelles. Celles-ci ont aussi accompagné leurs adhérents au travers de nombreux services. Nous avons également formulé plusieurs propositions au gouvernement pour que la santé mentale ne soit plus l’angle mort du système de santé, en faveur, par exemple, de la formation des in rmiers en pratique avancée dans les domaines de la psychiatrie et de la santé mentale, ou encore pour lutter contre la stigmatisation des troubles psychiques.

Une tâche immense

Et nous continuons, car la tâche est immense. En matière de prévention, les mutuelles sensibilisent leurs adhérents aux gestes de prévention en cas d’épidémie, à la vaccination contre le Covid-19, mais aussi contre toutes les maladies infantiles.

Je rappelle d’ailleurs que la vaccination contre la rougeole a régressé pendant la pandémie. La prévention est aussi axée sur les dangers de la consommation de produits addictifs, qui a augmenté pendant les confinements. »

PÉNURIES DE MÉDICAMENTS

La solution passe par un rééquilibrage des forces vis-à-vis des laboratoires ». Etienne Caniard, ancien président de la Mutualité Française et expert reconnu des systèmes de santé.

« Je suis souvent frappé par l’inquiétude manifestée devant les risques de pénuries de médicaments. Et plus encore par les solutions simplistes proposées, telles que la relocalisation de leur production sur le territoire national, comme cela a été annoncé l’an passé par le gouvernement pour le paracétamol. Le médicament occupe une place centrale, en grande partie méritée compte tenu de son rôle incontestable dans le progrès médical, qui conduit malheureusement parfois à une appréciation un peu disproportionnée des conséquences des différentes sortes de pénuries.

Perte de chance pour les patients



On est davantage sensible à une rupture, même très brève, d’approvisionnement d’un médicament courant plutôt qu’à l’absence de disponibilité d’un traitement essentiel, véritable perte de chance pour les patients. C’est pourtant ce critère, la perte de chance, qui doit nous préoccuper. L’industrie pharmaceutique est une industrie très complexe, de plus en plus morcelée. Elle fait intervenir des acteurs de plus en plus nombreux, ce qui explique que les ruptures de stocks ou d’approvisionnement soient très souvent la conséquence de goulots d’étranglement industriels. Ils sont d’ailleurs davantage liés aux situations de monopole qu’aux délocalisations, et concernent surtout des produits matures. Mais l’essentiel est ailleurs. L’absence de coopération internationale place les Etats en position de faiblesse face à une industrie mondialisée.

Chantage à l’innovation

Cette position de faiblesse se manifeste tout particulièrement dans les politiques de prix. Il existe aujourd’hui une forme de chantage à l’innovation qui conduit à l’absence de produits récents sur certains marchés nationaux, et la France n’y échappe pas. Cela parce qu’aucun accord n’a pu être trouvé avec les laboratoires sur le remboursement et le prix de certains médicaments. Les performances de l’industrie ne doivent pas faire oublier le besoin d’un rééquilibrage du rapport de forces qui passe par un renouveau des coopérations internationales. Les pénuries ne sont qu’un symptôme de l’insu sante régulation du marché du médicament, un enjeu politique majeur qui ne trouvera pas de solution dans le repli sur soi ! »

