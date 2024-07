Pour les diabétiques : vive le sport !

A l’approche des Jeux olympiques (JO) qui auront lieu à Paris du 26 juillet au 11 août, on ne parle que de sport et c’est tant mieux, surtout pour les diabétiques. En effet, équilibrer son diabète et préserver sa santé avec l’activité physique est primordial.

En cas de diabète, la pratique d’une activité physique (AP) aide à maintenir son équilibre et c’est aussi important qu’une bonne alimentation et qu’un traitement médicamenteux.

30 minutes par jour

Lorsqu’on est atteint de diabète, il est recommandé de pratiquer au moins 30 minutes d’activité physique chaque jour. Lesquelles ? Tout ce qui fait bouger ! Le jardinage, prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur, la marche, le vélo, danser, tout ce qui fait plaisir ! Bouger ne doit pas être une corvée.

Une pratique régulière est davantage bénéfique qu’un effort intense ou de longue durée effectué seulement de temps en temps. L’idéal est d’en faire tous les jours. Ameli.fr

L’activité physique est bénéfique pour les diabétiques

L’activité physique a de nombreux avantages pour les diabétiques. Elle contribue à améliorer les capacités musculaires (y compris le muscle cardiaque), et la solidité des os. Elle réduit le risque de maladies cardiovasculaire en ayant un effet bénéfique sur l’équilibre de la tension artérielle et le cholestérol. Elle augmente la souplesse et l’endurance à l’effort. Bouger favorise en outre le sommeil, réduit le stress et contribue à une maîtrise du poids.

« Chez les personnes atteintes de diabète, quel que soit le type, l’activité physique diminue la graisse, le besoin d’insuline et agit sur l’équilibre glycémique », explique le Dr Alain Fuch, médecin conseil et Président de l’association Azur sport santé. « Le niveau d’activité, même s’il est minime, est source de bienfaits. »

« Une pratique régulière est davantage bénéfique qu’un effort intense ou de longue durée effectué seulement de temps en temps. L’idéal est d’en faire tous les jours », précise le site d’Ameli.fr

A savoir, si vous reprenez une activité physique

Parlez-en à votre médecin qui pourra vous conseiller et vous orienter vers celles qui vous conviennent et sur les précautions à prendre pour les réaliser en toute sécurité.

N’hésitez pas à faire le point chaque jour à l’aide d’un carnet ou d’un tableau : vous pouvez noter toutes vos activités effectuées dans la journée et ainsi voir votre progression.

Vous pouvez indiquer votre poids et votre tour de taille afin de suivre leur évolution.