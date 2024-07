Fruits et légumes : le lycopène, star de l’été

Profitons des fruits et légumes de l’été, certains sont gorgés de lycopène. Ce puissant antioxydant de la famille des caroténoïdes est paré de nombreuses vertus pour la santé. Où le trouver ? Comment le consommer ?

De nombreuses vertus

Le lycopène est un pigment rouge issu principalement de la tomate, mais aussi présent dans d’autres fruits, notamment la pastèque rouge, la papaye, le pamplemousse rose. C’est un puissant antioxydant de la famille des caroténoïdes. Il est un colorant naturel (code E160d), utilisé dans l’alimentation, en particulier dans les jus de fruits et les soupes. Il est aussi proposé dans certains compléments alimentaires.

Le concentré de tomate renferme seize fois plus de lycopène que la tomate fraîche consommée en salade.

Facilement absorbé par l’organisme humain, on le retrouve dans le plasma et certains tissus à des concentrations plus importantes que les autres caroténoïdes. Il a aussi le pouvoir, par ses vertus lipophiles (qui retient les matières grasses), de se fixer au niveau des tissus comme les glandes surrénales, le foie, la peau, les testicules ou la prostate.

Il serait plus efficace en cuisson et par son ingestion avec des corps gras : une sauce tomate cuisinée avec de l’huile d’olive, par exemple, est une meilleure source de lycopène que des tomates crues. Le concentré de tomate renferme en effet seize fois plus de lycopène que la tomate fraîche consommée en salade.

Quid des dernières études ?

De nombreuses études ont déjà montré que, par sa capacité à piéger les radicaux libres, le lycopène est l’un des antioxydants les plus puissants parmi les caroténoïdes (deux fois plus que le bêta-carotène).

En revanche, il reste à prouver qu’il pourrait prévenir certains cancers (sein, prostate) et les maladies cardiovasculaires.

Cependant, les recherches continuent notamment en dermatologie où il semblerait qu’un régime riche en caroténoïde et/ou en association d’antioxydants aurait des effets protecteurs cutanés et serait associé à une diminution de l’érythème cutané, induit par les ultraviolets. Mais d’autres publications ne confirment pas ces données.