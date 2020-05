Cette crise sanitaire et le confinement qui a suivi a obligé les Français à adopter de nouvelles habitudes alimentaires. Santé Publique France vient de publier des chiffres qui en disent long sur notre vécu pendant le confinement.

Les repas sont devenus un moment incontournable de nos vies de confinés. L’enquête CoviPrev menée par Santé publique France montre que, pendant le confinement, les Français ont été plus nombreux à cuisiner et pourtant, ils révèlent aussi avoir moins bien mangé.

Le plaisir de cuisiner

Le « fait-maison » (et notamment le pain, les gâteaux) a remporté beaucoup de succès pendant le confinement : 37% ont déclaré cuisiner plus de plats faits maison que d’habitude – contre 4% seulement qui disent avoir cuisiné moins que d’habitude.

Cette nouvelle habitude vécue positivement pourrait s’installer durablement dans leur quotidien après le déconfinement. Cette tendance sera à suivre, d’après Santé publique France.

En revanche, 17% des personnes interrogées disent que leur alimentation a été moins équilibrée pendant le confinement, (contre 13% qui ont déclaré une alimentation plus équilibrée que d’habitude). Pourquoi ? Le grignotage fait partie des premières raisons de ce déséquilibre alimentaire. 22% des Français disent avoir craqué plus que d’habitude, là où seuls 17% ont moins grignoté. Conséquence ? Les Français ont pris en moyenne 2,5kgs pendant le confinement. Des mauvaises habitudes qui se sont aggravées pendant le confinement. Par exemple, la tendance au grignotage est passée de 27% des personnes interrogées qui ont déclaré grignoter début mai, contre 22% mi-avril.

la forte tendance au grignotage permettrait de compenser ennui et stress lié au confinement et à l’épidémie.

Les personnes de moins de 40 ans, les familles avec des enfants de moins de 16 ans, les personnes qui ont des situations financières difficiles et celles qui ont de hauts niveaux d’anxiété et de dépression sont les plus touchés par ces changements survenus avec le confinement.

Budget alimentation en hausse

Le budget alimentation a considérablement augmenté pendant le confinement, pour 23% des sondés, tandis que 57% ont déclaré avoir rencontré plus de difficultés qu’en temps normal à trouver certains aliments dans les supermarchés.