La crise sanitaire que nous connaissons a obligé les entreprises à s’adapter et à repenser leur mode de fonctionnement. La Mutuelle Entrenous n’échappe pas à la règle : en plus des changements dus au confinement, de nouvelles dispositions ont été mises en place pour cette rentrée.

« Le confinement nous a imposé de revoir notre façon de travailler, explique tout d’abord Pauline Michel, responsable coordination développement des ventes réseau individuel à la Mutuelle Entrenous. Il nous a fallu fermer nos agences et nous organiser rapidement en fonction des effectifs disponibles. » Les conseillères de la mutuelle ont continué à venir en agence, mais les dispositifs étaient réduits : la ligne téléphonique a dû être suspendue, le contact avec les adhérent(e)s s’est majoritairement effectué sur l’e-mail générique contact@mutuelle-entrenous.fr ou via l’espace adhérent(e) du site Internet (voir encadré ci-contre). « Ce sont des solutions qui se sont révélées tout aussi efficaces que le téléphone », insiste Pauline Michel.

Le 25 mai, les lignes téléphoniques ont été rouvertes pour permettre aux adhérent(e)s de prendre rendez-vous. « Nous avons opté pour la prise de rendez-vous en agences pour assurer la sécurité de tous, salarié(e)s et adhérent(e)s. Les conditions de mise en œuvre ont été strictes et la priorité a été accordée aux dossiers dont la problématique nécessitait un échange direct, explique Pauline Michel. Le port du masque est obligatoire – on peut en fournir un si besoin – mais les portes de l’agence restent fermées au public pour le moment. L’adhérent(e) qui a rendez-vous doit venir seul(e) (sauf exception quand il y a des enfants) et frapper à la porte afin qu’une conseillère l’accueille. Les gestes barrières sont strictement appliqués (gel hydroalcoolique, écran de protection en Plexiglas, désinfection des bureaux après chaque passage). » Enfin, un protocole a été mis en place pour garder trace de chaque passage afin de pouvoir réagir en cas de suspicion de Covid-19.

Sihem Boultif