A quelques mois de la présidentielle, Glen Kergunteuil, président de la Mutuelle Entrenous, fait le point sur l’année écoulée et évoque les chantiers à venir, centrés sur la qualité de la relation à l’adhérent.e, le développement et l’indépendance de la mutuelle.

L’année 2021 se termine, une année particulière avec la pandémie qui a continué. Quels auront été les temps importants pour la Mutuelle Entrenous ?

Glen Kergunteuil : En premier lieu, c’est le rétablissement de la qualité d’accueil des adhérent.e.s par téléphone et dans les agences qui a été important. Notre nouveau système de téléphonie permet des taux de décrochés de plus de 90 %. Les agences ont à nouveau pu accueillir nos publics dès la rentrée 2021. Ensuite, nous avons réalisé un travail collectif majeur depuis le deuxième trimestre avec les administrateurs et les cadres de la mutuelle. La qualité de la relation avec les adhérent.e.s, le développement et l’indépendance de la mutuelle sont les trois grands mots d’ordre qui sont au cœur de nos projets à venir.

Quels seront les grands chantiers pour l’année à venir ?

G. K. : Il faut que nous nous concentrions sur les moyens humains, les outils et l’organisation qui nous permettront de concrétiser nos ambitions. Ce souci va être au coeur du travail entre les élu.e.s et la direction pendant le premier semestre 2022. Les salarié.e.s seront bien entendu associé.e.s à la construction de ce projet. En parallèle, nous allons suivre avec attention les élections présidentielles car des projets de réforme de la protection sociale vont être portés par les différents candidats. Dans tous les cas, nous défendrons vigoureusement un modèle de protection sociale et de santé à but non lucratif. Il me semble également essentiel de promouvoir tout projet de réforme qui améliorera la démocratie dans les organismes de protection sociale.

Le reste à charge zéro a-t-il eu un impact sur les prestations de la mutuelle ? Cela aura-t-il une incidence sur les cotisations ?

G. K. : Oui, l’impact est réel. Les prothèses dentaires et les audioprothèses étaient parfois encore inaccessibles pour des adhérent.e.s qui fréquentaient des chirurgiens-dentistes ou des centres d’audition libéraux. Leurs tarifs étaient fixés librement, et nous n’avions pas vocation à solvabiliser des tarifs parfois excessifs. En optique, l’impact est plus limité car les équipements du 100 % santé sont souvent peu attractifs. En dentaire et en audition, le 100 % santé est donc une réforme à la hauteur des enjeux. Il y a effectivement un impact sur les cotisations, mais comme nous sommes une mutuelle, nous avons un atout majeur : la mutualisation des dépenses ! L’évolution des cotisations en 2022 du fait du 100 % santé est donc bien maîtrisée. J’en profite pour rappeler l’importance pour nos adhérent.e.s de fréquenter les centres mutualistes en Isère et en Savoie, qui leur garantissent les tarifs les plus justes.