Cette année, la Mutuelle Solimut Centre Océan participe à la campagne Père Noël vert du Secours populaire, une association dont elle est partenaire. L’objectif est de permettre à tous de célébrer les fêtes de fin d’année dans la dignité.

Cela fait quarante-cinq ans que le Secours Populaire organise chaque année l’opération Père Noël vert. Mais cette année, pour la première fois, la Mutuelle Solimut Centre Océan, partenaire de l’association, participe activement à la campagne. L’objectif est simple mais essentiel : permettre aux enfants, aux jeunes, aux familles et aux personnes âgées ou isolées de fêter Noël et la nouvelle année dans la joie et la dignité. « Les Pères Noël verts aident le célèbre Père Noël rouge à rassembler des cadeaux qui seront disposés au pied des sapins le soir de Noël », explique Thierry Cloatre, directeur de l’antenne du Secours Populaire à Brest.

Collecte de jouets neufs

« Dans notre démarche, il est important de comprendre que c’est le parent qui offre un jouet à son enfant, poursuit Thierry. Il ne s’agit pas d’être le Père Noël du pauvre. C’est d’ailleurs aussi pourquoi nous ne collectons que des jouets neufs. » La Mutuelle Solimut Centre Océan se positionne en relais de la campagne. Elle aide à la collecte des dons en disposant une hotte solidaire dans chacune de ses agences. Elle sensibilise aussi ses partenaires et ses contacts à faire de même. « La solidarité au quotidien est un de nos principes fondateurs, en parfaite adéquation avec le concept d’économie sociale et solidaire », souligne Julie Marie, conseillère de la mutuelle.

Pour aider les Pères Noël verts, il y a plusieurs possibilités : vous pouvez par exemple déposer un jouet neuf dans un lieu de collecte, comme une agence de la mutuelle, jusqu’au 15 décembre. Les jouets sont destinés à des enfants de zéro à 16 ans. « Tous types de jouets sont les bienvenus et pas seulement des peluches ! », précise Thierry Cloatre. Autre option : faire un don numéraire sur le site de l’association www.secourspopulaire.fr (vous avez la possibilité de choisir le département bénéficiaire).

Produits alimentaires

« Les dons nous permettent d’acheter des jouets mais aussi des produits alimentaires festifs pour apporter réconfort aux personnes en difficulté, de plus en plus nombreuses à franchir les portes de l’association », ajoute Thierry Cloatre. Pour être bénéficiaire de l’opération Père Noël vert, il faut s’inscrire auprès des bénévoles du Secours populaire. La remise des jouets s’effectue une semaine avant Noël environ. Les parents peuvent alors choisir le jouet qui leur semble le mieux convenir à leur(s) enfants(s). En 2020, rien que sur le Finistère, ce n’est pas moins de 7 000 jouets qui ont pu être distribués. Forte de son réseau d’adhérents et de partenaires, la Mutuelle Solimut Centre Océan espère bien permettre de faire encore mieux cette année !