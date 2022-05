L’OMS s’alarme de la prise de poids des Européens

En Europe, près d’un adulte sur quatre est obèse. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’hésite pas à parler d’épidémie.

Dans son nouveau rapport, paru le 3 mai, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) tire la sonnette d’alarme. « Les taux de surcharge pondérale et d’obésité ont atteint des proportions épidémiques dans toute la région et continuent de progresser », note la branche européenne de l’organisation qui regroupe 53 États.

En France, 21,6 % des adultes sont en situation d’obésité. Par ailleurs, 10,4 % des enfants âgés de 5 à 9 ans sont obèses, et 6,9 % des adolescents le sont. En Europe, cet excès de poids touchait moins de 10 % des adultes en 1975 pour plus de 23,3 % aujourd’hui. Selon l’OMS, le surpoids et l’obésité seraient à l’origine d’au moins 1,2 million de décès chaque année en Europe.

Pandémie en cause

Les dernières données complètes disponibles, qui remontent à 2016, montrent que 59 % des adultes et près d’un enfant sur trois (29 % des garçons et 27 % des filles) sont en surpoids sur le Vieux continent. En 1975, à peine 40 % des adultes européens étaient en surpoids. La prévalence de l’obésité s’est envolée de 138 % depuis cette date, avec une progression de 21 % entre 2006 et 2016.

D’après l’OMS, les fermetures d’écoles et les confinements lors de la pandémie du Covid-19 ont entraîné une augmentation de la prise de poids avec des changements d’habitudes alimentaires et de pratiques sportives.