Les Français ne se protègent pas assez des UV

Le soleil brille partout dans l’hexagone. Pourtant, les Français se protègent toujours insuffisamment face aux UV. Par ignorance, paresse ou peur de la toxicité des crèmes. C’est le constat du Syndicat national des dermatologues et vénérologues (SNDV), dans une étude.

Malgré les nombreux messages de prévention diffusés chaque année, les adultes ne suivent pas les conseils face au soleil, avertit le SNDV. Avec le réchauffement climatique et les épisodes de chaleur exceptionnelle, le rayonnement UV devient de plus en plus important.

L’exposition prolongée aux UV peut provoquer coups de soleil, réactions allergiques et, favoriser le développement des cancers de la peau Ligue contre le cancer

Crème anti-UV, la grande oubliée

Les Français disent connaître les gestes de protection face aux UV et pourtant : à peine plus d’un sur deux, applique de la crème anti-UV sur les zones non couvertes par un vêtement. Et plus de quatre sur cinq s’exposent au soleil en plein après-midi, selon l’enquête du SNDV. Pourquoi ? Par négligence, oubli… répondent certains. Les hommes sont moins précautionneux face aux UV, trouvant, que le geste d’appliquer une crème protectrice est trop contraignant. Il en va de même pour les plus de 65 ans.

Parmi d’autres explications possibles, une grande majorité d’entre eux déclare redouter que les produits de protection contiennent des ingrédients toxiques.

En France, 80 000 nouveaux cas de cancer de la peau sont diagnostiqués chaque année dont 15 500 mélanomes, les plus graves. Ligue contre le cancer

A savoir

Pour bien profiter de l’été :

Ne pas s’exposer entre 11h et 16h,

se protéger du soleil, à la plage, à la montagne mais aussi au jardin et lors d’activités de loisir pratiquées en plein air

porter des vêtements, sombres

renouveler la crème solaire, d’indice 50+, toutes les deux heures pour les parties découvertes.

Pour ceux qui pratiquent des sports aquatiques, des vêtements adaptés anti-UV ont été développés : ils sont en vente dans les magasins de sport.