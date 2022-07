« Monkeypox Info service », pour répondre à vos questions

Après le Covid-19, la variole du singe inquiète les autorités. Est-ce une nouvelle maladie ? Risque-t-elle de se transformer en pandémie ? Existe-t-il un vaccin, des traitements ? Toutes les réponses sur « Monkeypox Info service ».

L’épidémie de variole du singe ou Monkeypox (MKP) gagne du terrain. On recense plus de 10 000 cas dans une soixantaine de pays, d’après l’organisation mondiale de la santé (OMS). Elle annonce une nouvelle réunion d’urgence pour le 21 juillet.

L’Europe demeure l’épicentre de la vague actuelle. L’Espagne, est le pays le plus touché, suivie par le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas (503).

Dans l’hexagone, la plupart des cas de contaminations ont été en Île-de-France. Santé Publique France.

« Monkeypox Info service »

Pour informer les Français, Santé publique France a lancé « Monkeypox Info service », une plateforme téléphonique sur la variole du singe : 0801 90 80 69.

Cette ligne téléphonique, gratuite, est accessible de 8h à 23 h, 7j/7.

Objectifs de « Monkeypox Info service »

« Elle aura en charge d’accompagner les messages de prévention et les mesures de protection, d’informer sur les symptômes, les traitements et la vaccination, de conseiller et d’orienter vers les dispositifs de prise en charge », indique le ministère de la Santé et de la Prévention.

Prévention

Pour rappel, une campagne de vaccination préventive s’organise depuis le 11 juillet en France. Elle est destinée aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) et aux personnes trans. Dans les deux cas, multipartenaires, aux personnes en situation de prostitution, aux professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle. Ces personnes peuvent se faire vacciner dans des centres de vaccination référencés en ligne.

Les coordonnées de ces centres sont accessibles sur www.sante.fr/monkeypox. D’autres centres seront ouverts.

Depuis le début de l’épidémie, ce sont plus de 700 personnes (chiffre au 8 juillet) considérées comme contact à risque qui ont bénéficié d'une vaccination en post-exposition, indique le ministère.

Monkeypox Info service

0801 90 80 69

(appel gratuit depuis un poste fixe en France, de 8h à 23h 7j/7)