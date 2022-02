Les Français ne pratiquent pas assez d’activité physique

Bouger est vital pour rester en bonne santé. Or, 95% des Français ne pratiquent aucune activité physique, selon un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses).

Il faut bouger pour rester en bonne santé, c’est prouvé. Mais, la plupart des Français ne font aucune activité physique et s’exposent donc à un risque accru de maladies. Un mode de vie trop sédentaire peut entrainer un risque accru de maladies : diabète de type 2, obésité, accidents cardio-vasculaires. C’est le constat de la dernière étude de l’Anses.

Plus d’un tiers cumule même un niveau de sédentarité élevé et pas assez d’activité corporelle. Résultat ? des taux de mortalité plus élevés que les autres. Anses.

L’Anses appelle d’urgence chacun à « se bouger ». C’est devenu une « priorité de santé publique ».

La sédentarité : une véritable bombe à retardement. Anses

Écrans, confinement…

Les Français passent trop de temps devant les écrans ce qui augmente la sédentarité. Et, les deux confinements de 2020 n’ont rien arrangé. Ils ont augmenté les temps longs sur les tablettes, téléviseurs et téléphones. Cette mauvaise habitude ne semble pas avoir décru depuis.

Le télétravail a été pointé du doigt comme une source de sédentarité supplémentaire. La Pr Margaritis, chargée du pôle nutrition à l’Anses, précise : « l’enjeu n’est pas le télétravail, c’est le confinement ! Parce qu’on peut très bien télétravailler et exercer une activité physique lors de ses pauses. Le confinement a lui, clairement augmenté la sédentarité ».

Les femmes et les jeunes sont les plus touchés

« Les femmes sont plus exposées à un manque d’activité physique. 70 % d’entre elles sont en deçà de tous les niveaux d’activité identifiés pour être en bonne santé, contre 42 % des hommes », précise l’étude.

« Dès l’adolescence, on constate une bien moindre activité physique des filles par rapport aux garçons. […] Peut-être […] que les modèles mis en avant par les adolescents garçons sont plus souvent des sportifs que chez les filles. [À l’âge adulte,] là, c’est sans doute lié à la persistance d’un modèle social qui fait que la femme assume beaucoup plus de tâches que l’homme », notent les auteurs du rapport.



Les adultes à faible niveau d’études et les moins de 45 ans, sont les plus touchés par la sédentarité.

Les recommandations

Selon l’Anses, l’idéal pour rester en forme serait de :

pratiquer 30 minutes, 5 fois par semaine, du cardiorespiratoire : monter les marches d’escaliers, faire du vélo, courir…

effectuer du renforcement musculaire 1 à 2 fois par semaine : jouer au tennis, faire de la natation ou de l’aérobic…

réaliser des exercices d’assouplissement : gymnastique, danse, yoga, 2 à 3 fois par semaine.

Cela est-il possible dans notre société ?

« C’est l’organisation même de nos modes de vies qui est à revoir. En laissant plus de place aux mobilités actives comme le vélo ou la marche. Ou sur le lieu de travail, en favorisant la pratique sportive et en limitant les temps de sédentarité. Ou encore dans le système scolaire en augmentant l’espace et le temps dédiés aux activités physiques et sportives ». C’est l’avis Pr Irène Margaritis.