L’impact considérable du sport a été prouvé pour de nombreuses maladies chroniques. Pour informer patients et professionnels de santé, Léa et Vincent, deux tous jeunes journalistes, ont créé le site www.maladesdesport.fr. Aujourd’hui ils sortent un livre publié aux Editions du Faubourg.

En 2016, alors qu’il sort tout juste de l’Ecole supérieure de journalisme (Esj) de Montpellier, on diagnostique à Vincent Guerrier une maladie de Hodgkin, un cancer du système lymphatique. La maladie signe l’arrêt de ses projets professionnels. Au début de ses traitements, il commence à courir. Puis se lance le défi d’effectuer un marathon avec sa compagne Léa, après sa rémission. Plus il court, mieux il se sent : en découvrant la littérature scientifique qui prouve l’impact bénéfique du sport sur le cancer, les deux journalistes ont l’idée de réaliser un film documentaire sur ce sujet.

Convaincus que bouger aide à mieux vivre la maladie, le jeune couple enquête pour comprendre pourquoi si peu de patients savent que l’activité physique permet aussi de se soigner. En complément des traitements et à un rythme compatible avec la maladie, elle est une voie d’avenir dans la prévention et la récidive et améliore sensiblement la qualité de vie des patients. Des milliers d’études portant sur des milliers de malades en apporte la preuve et les politiques commencent à s’engager pour que l’activité physique soit non seulement prescrite mais aussi remboursée comme dans le dispositif Sport sur ordonnance.

En 2017 Léa Dall’Aglio et Vincent guerrier crée le site Malades de sport dédié au sport santé. Sur leur site, au travers de témoignages d’anciens patients, d’interviews de chercheurs, de reportages au sein d’associations, d’adresses, Léa et Vincent cherchent à recenser toutes les initiatives qui témoignent comment l’activité physique agit dans le corps des malades et permet de réduire effets secondaires et risques de rechute ; et comment l’activité physique aide à se maintenir en bonne santé, en retardant voire en évitant l’apparition de maladies, et augmente l’espérance de vie. Par exemple, quand une femme atteinte d’un cancer du sein pratique une activité physique, elle fait chuter son risque de récidive de 50 % par rapport à une personne inactive. Remarquablement bien documenté, www.maladessports.fr devient rapidement un site de référence sur la question.

Vincent et Léa ont également produit un documentaire sur France 3 Normandie.

Aujourd’hui ils publient le livre Malades de sport publié aux Editions du Faubourg qui est à la fois un témoignage et une enquête. Leur ambition : sensibiliser patients, médecins et élus sur les bienfaits du sport que Vincent a éprouvés. Et donnent les clés pour s’y mettre à son tour.