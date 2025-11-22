Les professionnels du CHU, les patients et les étudiants en sport et santé de l’UFR3S ont enfilé baskets et dossards pour la 3e édition de cet événement qui marque désormais la vie de l’établissement en septembre.

Pas moins de 1 800 inscrits ! D’année en année, le succès de la course ne se dément pas. Les plus sportifs courent les 10 kilomètres tandis que les moins aguerris courent ou marchent 5 kilomètres. Mais ce jour-là, tous dédient leur effort à un service hospitalier, à des patients, à une équipe ou à une bonne cause, dans une ambiance conviviale.

Une bulle hors de la chambre

Au cœur des parcours, mention spéciale aux jeunes patients qui ont couru « avec leur doc ».Ils sont moins nombreux mais tout aussi motivés pour courir en binômes les 2 000 mètres d’un incroyable challenge. Wadih Abou Chahla, pédiatre au service hémato-oncologie de Jeanne-de-Flandre, s’élance avec Baptiste, un jeune patient de 19 ans : « Cette course, c’est le symbole d’une alliance avec les patients, ailleurs que dans le travail et les soins habituels. C’est important pour l’estime de soi. Le sport, c’est nécessaire dans le soin, pour retrouver de l’énergie, du mental. Cela permet de mieux tolérer les traitements. Quand j’ai rencontré Baptiste cet été pour une greffe de moelle osseuse, je lui ai proposé de faire ensemble cette course du 26 septembre. Ce projet a été pour lui un véritable moteur dans une période très dure. »

Sur la ligne d’arrivée, fier de son effort, Baptiste ne dit pas autre chose, tout en dégustant le goûter offert par l’association Les Blouses roses. « J’ai eu un point de côté, mais la douleur c’est dans la tête. Je suis allé jusqu’au bout pour montrer au médecin et à tout le monde de quoi j’étais capable, qu’il faut surmonter ce qui est difficile à accepter ; il y a une vie après le cancer. »

Aurélie Leclercq, déléguée générale du fonds de dotation du CHU de Lille, rappelle à son tour les enjeux de l’événement : « Promouvoir le sport-santé, la cohésion entre professionnels et futurs professionnels, et la solidarité. Le projet est soutenu et financé par de nombreux partenaires privés et associations qui partagent ces mêmes valeurs. »

Le stand de la SMH. © Franck Crusiaux

Animation gonflée à la SMH

Fidèle à l’événement, la SMH avait répondu présent avec ses coureurs, mais aussi au sein du village des partenaires. Sur son stand, une animation pour le moins originale invitait le public à revêtir des costumes gonflables de sumos pour découvrir un sport… hors normes !