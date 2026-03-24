Les antibiotiques peuvent affecter la flore intestinale plusieurs années après le traitement

« Les antibiotiques, c’est pas automatique », et pour cause ! Une étude a mis en évidence qu’ils pouvaient dégrader le microbiote intestinal jusqu’à huit ans après le traitement. C’est la première fois que l’on observe cela sur une aussi longue période.

Une étude suédoise et australienne, combinant les données individuelles de 15 000 adultes et publiée dans la revue Nature a démontré que la prescription de certains antibiotiques entrainait une diminution de la diversité et de l’abondance des bactéries de la flore intestinale, pendant plusieurs années. Jusqu’à huit ans dans certains cas.

Quels sont les antibiotiques les plus à risque ?

Certains antibiotiques ont été étudié de près comme :

la clindamycine (Cleocin®), un antibiotique utilisé pour traiter les infections bactériennes de la peau comme l’érysipèle (infection bactérienne de la peau), les abcès cutanés ou les furoncles. L’étude a constaté « que son impact sur la diversité de la flore intestinale reste significatif jusqu’à 4 ans après la prise ».

les fluoroquinolones, utilisées pour traiter les infections graves pouvant engager le pronostic vital, et les flucloxacillines, utiles durant les opérations de chirurgie cardiovasculaire et orthopédique, « sont associées à une réduction de la diversité de la flore intestinale, qui peut persister de 4 à 8 années après le traitement ».

la tétracycline, utilisée pour traiter différentes infections sexuellement transmissibles, ou encore dans des cas d’acné sévère montre également « des associations durables avec une diversité réduite de la flore, jusqu’à 4 à 8 ans après son utilisation ».

Un seul cycle de ces antibiotiques contribue à déséquilibrer la diversité sur microbiote.

Pénicillines : moins nocives

En revanche, d’autres antibiotiques dégradent moins la flore intestinale. Comme les pénicillines à spectre élargi (par exemple Amoxyciline) ou la nitrofurantoïne (utilisée pour lutter contre diverses bactéries des voies urinaires). L’étude démontre qu’ils n’avaient que « très peu d’association à long terme avec la composition du microbiome ».

Prendre soin de sa flore intestinale après le traitement

Pour les chercheurs, ces déséquilibres intestinaux sont préoccupants. Car, ils sont corrélés à l’apparition de nombreuses maladies chroniques. Comme le diabète de type 2, les maladies inflammatoires de l’intestin…

Néanmoins, on peut s’occuper de son microbiote après un traitement antibiotique.

Tout d’abord en prenant soin de son alimentation qui doit être équilibrée avec un apport suffisant en fruits et légumes. Sans trop de produits transformés et en évitant les additifs.

On peut aussi prendre des compléments alimentaires à base de souches bactériennes, durant sa phase de récupération. A voir avec son médecin traitant ou avec son pharmacien.