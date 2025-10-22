Alerte sur l’antibiorésistance dans le monde

Dans son dernier rapport, l’Organisation mondiale de la santé met en garde contre la généralisation de la résistance aux antibiotiques les plus courants.

Les bactéries résistantes aux antibiotiques se répandent rapidement partout sur la planète. En 2023, une infection bactérienne sur six confirmée en laboratoire présentait une résistance à ces médicaments.

Un risque pour la santé

La prise excessive d’antibiotiques présente des risques pour la santé. Comme celui de développer des bactéries résistantes à ces traitements. C’est ce qu’on appelle l’antibiorésistance. Dans son rapport rendu le 13 octobre, l’Organisation de la santé (OMS) indique que ce phénomène augmente « de 5 à 15% » en moyenne d’année en année. Résultat : « 40 % des bactéries Escherichia coli (E. coli) et plus de 55 % des bactéries Klebsiella pneumoniae résistent au médicament le plus courant pour soigner les infections urinaires, sanguines et gastro-intestinales », précise le document.

L’urgence de trouver d’autres médicaments

Ainsi, de plus en plus d’antibiotiques ne permettent plus de soigner certaines maladies. « La résistance aux antimicrobiens va plus vite que les progrès de la médecine moderne et menace la santé des familles dans le monde entier », lit-on dans le rapport. L’OMS ajoute que la résistance est plus fréquente et s’aggrave dans certaines régions du monde. En particulier celles « où les systèmes de santé n’ont pas la capacité de diagnostiquer ou de traiter les infections bactériennes ».

L’organisation mondiale encourage donc les différents pays à accélérer la recherche pour concevoir de nouveaux antibiotiques. En attendant, pour freiner cette antibiorésistance, elle demande à tous les usagers de réduire leur consommation d’antibiotiques.

Et en France ?

Après une baisse de la consommation pendant la période Covid, la tendance est repartie à la hausse en France en 2021 et 2022. Heureusement, les chiffres de 2023 se sont stabilisés mais le pays reste parmi les mauvais élèves en Europe. « La France demeure le 5e pays le plus consommateur d’antibiotiques en Europe », indique un rapport de Santé publique France.

Les experts le martèlent : les antibiotiques sont utilisés pour lutter contre les infections bactériennes. Ils ne sont pas efficaces contre les virus, comme ceux du rhume, de la grippe ou de la bronchiolite, par exemple.