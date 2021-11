Le vaccin contre le cancer de l’utérus, est efficace, d’après une vaste étude britannique, publiée dans la revue scientifique « The Lancet ». Ce cancer touche 3000 Françaises tous les ans et fait plus fait plus d’un millier de victimes. Pourtant, la couverture vaccinale est très faible, en France.

« Cette étude est fondamentale et encourageante. Ça va donner des arguments en faveur de la vaccination, qui est efficace et nécessaire », se réjouit Richard Villet, président de la commission de cancérologie de l’Académie nationale de médecine.

Même son de cloche du côté de La Ligue contre le cancer, qui confirme que l’étude démontre « la pertinence du vaccin et alerte sur l’importance de la vaccination pour la protection de tous ».

Un cancer évitable



Il existe plusieurs formes de cancer du col de l’utérus. Ceux-ci, touchent chaque année, 3000 Françaises et entraînent la mort d’un millier de femmes. Ils sont quasiment toujours provoqués par une infection sexuellement transmissible au papillomavirus.

Depuis le milieu des années 2000, des vaccins existent qui préviennent aussi contre les cancers de l’anus ou de la cavité buccale, provoqués par une infection au papillomavirus. De nombreux pays ont donc engagé une campagne auprès des adolescents, l’idée étant de recevoir le vaccin avant d’être actif sexuellement.

Mais, en France, malgré les incitations de la Haute Autorité de santé (HAS), le taux de couverture vaccinale des jeunes filles ne dépassait pas les 24%, en 2018. Du côté des garçons, pour lesquels le vaccin est autorisé depuis 2020, ils sont encore très faiblement vaccinés.

Pourquoi ? « À 11 ans, les enfants et leurs parents ne perçoivent pas le risque du virus et la nécessité de se vacciner, car un cancer du col de l’utérus met plus de 10 ans à se développer après infection », remarque Le Pr Yves Buisson, épidémiologiste à l’Académie de médecine. « Le renouveau de la vaccination en France doit passer par la pédagogie des médecins traitants et davantage d’informations à l’école », conclut-il.