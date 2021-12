Qui sont ces Pères Noël aux bonnets verts qui se déploient actuellement dans toute la France ? Dépêchés par le Secours populaire, ils organisent des événements à destination des plus précaires. Collectes de jouets, spectacles, lectures de contes, goûters… Tous les Français sont invités à soutenir ce projet participatif qui permettra aux familles touchées par la pauvreté de profiter d’un moment de bonheur partagé.

L’amusement, un besoin fondamental

Avec les Pères Noël verts, le Secours populaire offre aux enfants défavorisés et à leurs familles un moment de joie et de partage. Tous les enfants ont en effet « le droit de jouer et d’avoir des loisirs ». Ce droit fondament à l’amusement figure dans la Convention internationale des droits de l’enfant, signée par l’Organisation des Nations unies (ONU). Or, comment assouvir ce besoin fondamental lorsqu’on vit dans la pauvreté ? Il y a actuellement près de neuf millions de personnes précaires en France, selon les derniers chiffres du Secours populaire. Et cette situation de pauvreté « pèse aussi sur les enfants et d’autant plus gravement qu’elle hypothèque leur construction », comme le rappelle la psychanalyste et essayiste Claude Halmos sur le site Internet du Secours populaire

« Tous les enfants ont le droit de jouer et d’avoir des loisirs » Convention internationale des droits de l’enfant

Comment soutenir les Pères Noël verts ?

L’opération des Pères Noël verts vise à apporter un peu de joie et d’amusement au moment des fêtes de fin d’année. Derrière cette initiative, le Secours populaire organise cet événement depuis plus de 40 ans. Spectacles de magie, lecture de contes, goûters, événements sportifs, parades… De nombreuses actions ont lieu dans la France entières. Tout le monde peut soutenir cette initiative notamment par le biais de dons sur le site. Par ailleurs, le public peut participer aux actions prévues : stands de paquets-cadeaux, collectes des denrées alimentaires, arbres de Noël…

Parmi les événements organisés par le Secours populaire dans le cadre des Pères Noël verts figurent notamment les goûters et les repas de réveillon © Secours Populaire



Des collectes de jouets organisées dans toute la France

Comme chaque année, les mutuelles sont nombreuses à s’engager auprès des Pères Noël verts. « Nous avons installé des corbeilles dans chacune de nos agences. Nos adhérents peuvent y déposer des jeux, des poupées, des livres… Plus que jamais en ces temps troublés par la crise sanitaire, il était important de nous engager dans cette démarche de solidarité », explique Patrick Julou président de Mutami.

Des cadeaux pour les familles hébergées dans les hôtels sociaux.

Pour que #Noël n’oublie personne, nos #bénévoles de l’Essonne parcourent le département en "solidaribus". Ils apportent des cadeaux aux enfants de migrants-réfugiés hébergés : https://t.co/YuDww72LtT #PèreNoëlVert pic.twitter.com/Ca2zvvzyDa — Secours populaire (@SecoursPop) December 15, 2021

Louane s’engage auprès du Secours populaire

La chanteuse Louane a accepté cette année d’être la marraine des Pères Noël verts. Car pour la comédienne, « le droit de rêver » est en effet indispensable. « Pour les enfants en difficulté, s’accrocher au rêve est quelque chose de fondamental. Dans cette période difficile que nous traversons, il est plus important que jamais de garder vivant le rêve, de cultiver l’imaginaire. »