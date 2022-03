La mutuelle plus que jamais solidaire avec les migrants

Depuis plus d’un an, la Mutuelle SMH poursuit son engagement solidaire auprès des migrants, aux côtés des associations, et agit à plusieurs niveaux pour dénoncer un insupportable déni d’humanité.

Le 24 novembre dernier, un nouveau naufrage au large de Calais faisait 27 victimes parmi les migrants tentant de rejoindre l’Angleterre. Ce drame a ému une partie de la population et fait verser aux pouvoirs publics des larmes de crocodile. Les associations présentes sur le littoral rappellent l’urgence d’agir. Tous les jours, des vies se jouent quand les droits humains les plus essentiels ne sont pas respectés.

Béatrice Torrez, première vice-présidente de la mutuelle, le rappelle : « La SMH a toujours été aux côtés des plus vulnérables : la dignité, la fraternité et la solidarité sont dans son ADN. Agir auprès des exilés de notre littoral, c’est aussi notre rôle. »

L’engagement de la mutuelle s’inscrit dans une démarche au long cours aux côtés des associations. Un des points forts de l’aide humanitaire apportée aux migrants sur le littoral du Nord est en effet la complémentarité organisée entre les différents acteurs associatifs sur le terrain.

« La dignité, la fraternité et la solidarité sont dans notre ADN. » Béatrice Torrez, première vice-présidente de la SMH

Journée de maraude

Ainsi, la Mutuelle SMH a répondu à l’appel lancé par Médecins du monde (MDM), dans le cadre de l’opération Speak Out, en participant à une journée de maraude dans un camp, auprès des bénévoles, pour dénoncer les conditions de vie indignes des exilés. Ce sont encore des appels aux dons auprès des adhérents de la mutuelle qui permettent de livrer régulièrement des couvertures, des vêtements ou des tentes à l’association Adra. Il faut rappeler que les camps de fortune du littoral sont détruits presque tous les jours par les autorités.

« Au moment de Noël, nous avons aussi collaboré avec une autre association, Terre d’Errance, afin d’apporter quelques présents », précise Béatrice Torrez. L’accès aux soins des migrants est également une problématique à laquelle la mutuelle est particulièrement sensible : « L’an dernier, nous avons organisé une visio-conférence en partenariat avec MDM et l’association Salam, très active sur le site, afin de dénoncer les graves problèmes physiques et psychologiques engendrés par des conditions de survie déplorables », ajoute la première vice-présidente.



Centres optiques et dentaires

Dans le cadre de ses services, la mutuelle souhaite maintenant mobiliser ses centres optiques et dentaires. Au niveau national, c’est l’ensemble des Mutuelles de France qui a conclu un partenariat avec Médecins du monde pour favoriser l’accès aux soins des plus démunis, à travers notamment des journées de réflexion « La santé pour toutes et tous, la santé partout ».

Ce n’est pas tout : le 8 avril, la mutuelle innovera en proposant au grand public une sensibilisation à la cause des migrants par le biais du théâtre d’intervention, au centre des arts L’Imaginaire de Douchy-les-Mines. Les comédiens de la compagnie La Belle Histoire s’empareront de cette thématique pour proposer un regard décalé, invitant le public à prendre du recul et à échanger sur le sujet. Un pari audacieux, en partenariat avec l’association Agir ensemble. « N’oublions jamais que nous pouvons tous être un jour des exilés ou des exclus dans notre propre pays », conclut Béatrice Torrez.



Sensibilisation à la cause des migrants, le 8 avril à 20 heures, au centre L’Imaginaire à Douchy-les-Mines, place Paul-Eluard, à côté de la mairie. Entrée libre sur réservation.



Marie-Hélène Olla