Santémut Roanne : les mutuelles de village poursuivent leur ascension

Grâce à des tarifs négociés et accessibles à tous, Santémut Roanne connaît une vraie réussite avec la diffusion de ses mutuelles de proximité. Celles-ci sont désormais présentes dans 40 communes et totalisent 1 500 adhérents.

De quelle façon aider ceux qui n’ont pas les moyens de se payer une complémentaire santé ? Très simplement : pour ses administrés et ceux qui travaillent sur son territoire sans y résider, une commune peut négocier un tarif de groupe auprès de la mutuelle de son choix. C’est le principe des mutuelles de village, qui connaît aujourd’hui un grand succès dans la région de Roanne (Loire).

Reprenant une expérience lancée en 2013 dans le Vaucluse, Santémut Roanne encourage ce type d’initiative depuis 2015. Pour cela, elle diffuse l’idée d’un pot commun permettant d’obtenir des tarifs très attractifs. A ce jour, 40 communes (dont cinq nouvelles en 2021), situées pour la plupart dans le bassin roannais et un peu en Isère, ont franchi le pas. Ces mutuelles de village regroupent désormais 1 500 adhérents au total, soit le double d’il y a un an et demi.

Bouche-à-oreille

« Ce sont désormais les maires qui viennent à nous », constate Catherine Philibert, responsable du développement des mutuelles de village à Santémut Roanne. « Le bouche-à-oreille, c’est ce qui fonctionne le mieux », précise-t-elle. Aucun questionnaire médical n’est demandé à l’inscription. Ces mutuelles sont ouvertes à tous et à tous les âges, même si elles intéressent en priorité les retraités, au budget souvent serré. « Avec 30 à 50 euros d’économies réalisées par mois, les adhérents n’hésitent pas », remarque Catherine Philibert.

L’aspect économique ne constitue pas le seul avantage : « Chez nous, il n’y a pas de plateforme téléphonique, on a une personne en face de soi. Cette proximité fait mouche, estime la responsable. Nous pouvons répondre aux mails dans la journée. Le service que nous essayons d’apporter est particulièrement apprécié. »

Pas de frais supplémentaires pour la commune

La création d’une mutuelle de village ne coûte rien à la commune hôte. Auparavant, sa mise en place commençait par une réunion publique, supprimée depuis la crise sanitaire et remplacée par des actions de communication. Des permanences en mairie sont ouvertes ensuite aux candidats à l’adhésion et au public intéressé. Les résiliations de contrats restent rarissimes et se limitent aux cas de déménagements.

Grâce à l’esprit solidaire qu’elle instaure, la mutuelle de village apporte un vrai plus : « Souvent, les gens se plaignent de ne pas avoir d’interlocuteur. Ici, il suffit de passer un coup de fil. C’est rassurant d’avoir quelqu’un à qui parler, en particulier pour les nouveaux adhérents et les personnes âgées », note Catherine Philibert. A l’avenir, sous réserve des conditions sanitaires liées au Covid-19, Santémut Roanne compte bien démarcher d’autres mairies et étoffer ainsi son réseau pour diffuser une initiative devenue une véritable réussite.