La mutuelle engagée pour faire rayonner l’ESS

Convaincue des bienfaits de l’économie sociale et solidaire pour la société, Mutami œuvre pleinement à son développement en multipliant les actions destinées à valoriser le secteur.

Entreprise de l’économie sociale et solidaire (ESS), Mutami traduit son appartenance au secteur au travers de nombreuses initiatives. En témoigne ce partenariat débuté cette année avec la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (Cress) Occitanie, une structure qui regroupe un ensemble de réseaux coopératifs, mutualistes et associatifs de l’ESS.

Les collectivités locales ont besoin de l’ESS et l’ESS a besoin de politiques locales favorables pour se développer. Sarah Rousseau, directrice de la Cress Occitanie

« Pour nous, c’est important de mieux connaître ces acteurs et de travailler avec eux. D’autant plus que l’on œuvre sur des thématiques communes, comme l’égalité femmes-hommes par exemple », explique Jocelyne Le Roux, présidente déléguée de Mutami. Grâce à cette collaboration, la mutuelle souhaite aussi aider l’ESS à se développer, convaincue des bienfaits de cette autre manière de faire de l’économie.

Un besoin de politiques locales fortes

C’est donc naturellement qu’elle a rejoint, en tant que partenaire, le club des collectivités de l’ESS de la Cress Occitanie, qui permet aux techniciens et aux élus de ces administrations de se former et de s’informer sur l’économie sociale et solidaire. « Les collectivités locales ont besoin de l’ESS et l’ESS a besoin de politiques locales favorables pour se développer.

Ce collectif offre l’opportunité à ces deux mondes de se rencontrer et d’échanger, à l’occasion de plusieurs visios dans l’année et de deux journées en présentiel », précise Sarah Rousseau, directrice de la Cress Occitanie.



Rencontre du club des collectivités de l’ESS de la Cress Occitanie, le 19 septembre à Lodève. © CRESS Occitanie

Mutami fait partie du comité de pilotage de la structure et a contribué à l’organisation de la dernière rencontre en date, le 19 septembre dernier à Lodève, dans l’Hérault. Dédiée aux outils dont disposent les collectivités pour dynamiser les territoires ruraux et périurbains avec l’ESS, elle a réuni une soixantaine de participants.

La mutuelle a également un rôle de mécène qui se révèle « précieux » pour la pérennité de ce club, dixit Sarah Rousseau. « Plus globalement, on voit que Mutami a, comme nous, à cœur de développer une économie au service des territoires avec une gouvernance collective », apprécie-t-elle.

Engagement plein et entier

En parallèle, Mutami monte aussi des actions de son propre chef. Parmi elles : l’organisation, lors du « Mois de l’ESS » en novembre, d’une conférence de présentation de l’économie sociale et solidaire et de la mutualité en direction des jeunes.

Les #associations, #coopératives, #mutuelles, #fondations et sociétés commerciales #ESS proposent un modèle inclusif où la gouvernance est partagée et les décisions sont prises collectivement ! Proposer une autre façon de faire, c’est leur volonté commune. https://t.co/smOvyhTeWg — ESS France (@ESS_France) November 7, 2024

La mutuelle est par ailleurs engagée auprès des autres Cress de son territoire, de Bretagne et de Nouvelle-Aquitaine, et souhaite se rapprocher de celle du Centre-Val de Loire.

A noter que Mutami dispose en outre de l’agrément Esus (entreprise solidaire d’utilité sociale), un label d’identification réservé aux entreprises de l’ESS. « Nous n’étions pas obligés d’en faire la demande mais nous avons souhaité l’obtenir pour montrer que l’on est pleinement engagé dans ce secteur », souligne Jocelyne Le Roux. Une preuve de plus de son implication, et sûrement pas la dernière.