Le renouvellement des délégués de Mutami, véritables porte-paroles des adhérents, a lieu en mars et en avril. L’occasion de revenir sur le rôle de ces bénévoles, maillons essentiels de la vie de la mutuelle.

C’est une spécificité et une fierté. Une mutuelle appartient à ses adhérents et non à des actionnaires, comme c’est le cas pour les sociétés d’assurance. A Mutami, chaque adhérent est un peu « chez lui ». Il peut participer au destin de cette vaste copropriété, simplement en se faisant élire délégué. « Les délégués sont le principe même de la démocratie mutualiste », rappelle Michel Lapierre, administrateur à Mutami, président de l’UGRM (livre 3 SSAM).

Pour devenir délégué, il suffit d’être élu lors d’une assemblée générale (AG) de section. Il en existe une dans chaque territoire où la mutuelle est implantée. Tous les adhérents sont informés par mail (d’où la nécessité de tenir la mutuelle informée de tout changement d’adresse email ou postale) de la tenue des assemblées de section dans leur zone géographique, dont nous vous rappelons les dates à la fin de cet article.

Une soixantaine au total

Le nombre de délégués varie selon les effectifs d’adhérents sur le territoire, on en compte une soixantaine au total. « Pour les prochaines élections, nous espérons réunir un millier d’adhérents dans les assemblées générales de section, déclare Michel Lapierre. Je pense que la situation actuelle, avec l’augmentation de 16 % des cotisations, va les motiver à se mobiliser. »

Elus pour quatre ans, les délégués participent aux orientations de la mutuelle lors des AG, où ils sont amenés à se prononcer sur les comptes et les activités, à débattre des questions de santé, à élire les administrateurs ou à défendre les valeurs de la mutuelle auprès des institutions. Ils jouent un rôle de porte-parole auprès des adhérents et relayent leurs propositions au conseil d’administration. Pas d’inquiétude, tout le monde peut y arriver : les délégués reçoivent une petite formation ainsi que le livret du délégué pour répondre à leurs questions.

Environ 15 % de candidatures spontanées

Cependant, si tous les adhérents sont des délégués potentiels, les candidatures spontanées sont plutôt rares, elles ne représentent qu’environ 15 % de l’ensemble des délégués. « Les 85 % restant sont “pressentis”. Nous les sollicitons en amont parce que nous les connaissons ou que nous avons entendu parler d’eux par des militants », ajoute Michel Lapierre.

Pour faire acte de candidature, l’adhérent doit envoyer une lettre au siège social de Mutami (70, boulevard Matabiau, 31068 Toulouse Cedex 7) avant la tenue de son AG de section, pour que sa candidature soit examinée. Mais il peut également se déclarer candidat le jour de l’assemblée et se présenter oralement. S’il y a égalité du nombre de voix lors de l’élection, le plus jeune sera choisi, ou une femme par rapport à un homme, afin d’atteindre ou de maintenir la parité.

Administrateurs élus pour quatre ans

Les délégués peuvent être candidats au conseil d’administration de Mutami. Les administrateurs sont élus pour quatre ans renouvelables par moitié tous les deux ans. Le 23 juin, onze administrateurs seront élus lors de l’AG. A noter, pour les personnes actives qui hésiteraient à candidater, que Mutami propose une convention de mise à disposition du salarié pour lui permettre de siéger au CA de la mutuelle et rembourse la perte de salaire à l’employeur. « Par ailleurs, nous prenons en charge les déplacements des administrateurs et leur hébergement », précise Michel Lapierre. A bon entendeur…

LES ASSEMBLÉES DE SECTION

• Ariège : le 07/4 à 15 h, agence de Pamiers

• Haute-Garonne : le 02/4 à 18 h, siège de Toulouse

• Gers : le 12/3 à 17h, agence d’Auch

• Gironde : le 09/3 à 16h30, agence de Bordeaux

• Hérault : le 04/3 à 17 h, Centre dentaire de Sète

• Pyrénées-Atlantiques : le 28/4 à 17h, agence de Bayonne

• Hautes-Pyrénées : le 29/4 à 16 h, agence de Bagnères-de-Bigorre

• Tarn : le 06/3 à 17 h, MJC de Graulhet

• Bretagne/Normandie : le 25/3 à 18 h, agence de Brest

• Poitou-Charentes : le 07/4 à 17 h, agence d’Aytré

• Centre/Pays-de-Loire : le 05/3 à 18 h, agence de Mainvilliers

• Périgord et Limousin : le 21/4, salle des fêtes de St Laurent sur Manoire.