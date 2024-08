Journées bien-être pour les agents du groupe hospitalier Loos Haubourdin

La SMH a répondu présente aux deux journées « Qualité de vie au travail », organisées par le GHLH à destination de ses agents les 25 et 27 juin.

Sur le site de Loos, à côté de Lille, l’accueil se fait autour d’un petit-déjeuner équilibré dans la salle lumineuse des Quatre Saisons. Durant toute la journée, de 9 heures à 16 heures, chacun peut découvrir les ateliers proposés autour du thème du bien-être : shiatsu, sophrologie, qi gong, réflexologie plantaire, toucher relationnel, et même yoga du rire, le choix ne manque pas.

« De nombreuses pratiques qu’on ne connaît pas forcément, résume Anne, qui s’est arrêtée devant les bols tibétains de l’atelier relaxation. De manière générale, on ne prend pas assez le temps de s’occuper de soi. Or, dans nos métiers, c’est parfois difficile de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Tout ce qui peut aider à trouver de la sérénité et un meilleur sommeil est bon à prendre. » Thaïs descend du vélo à smoothies de la SMH et salue les bienfaits de la journée : « On a besoin de sas de décompression. Pour bien s’occuper des autres, il faut d’abord aller bien soi-même, savoir s’écouter. »

Prendre soin de soi

Marjorie Gomanne, adjointe en ressources humaines, précise les objectifs de l’événement : « L’idée est d’inviter les soignants et les agents à prendre soin d’eux, à trouver les ressources pour se centrer sur leur bien-être. C’est un des axes clés du projet social 2023-2027 de l’établissement. Aujourd’hui, l’occasion leur est donnée de découvrir différentes activités en complément des ateliers hebdomadaires que nous proposons déjà toute l’année aux salariés. Suivra un programme annuel avec des thématiques telles que la nutrition, la gestion du stress ou les rythmes alimentaires en lien avec nos partenaires extérieurs. »

Pour qu’un soignant soit investi et dévoué dans son travail, c’est important qu’il aille bien. Docteur Said Benkharraz

Sur le stand de la SMH, brochures, conseils et quiz permettent d’explorer la question du sommeil : des conséquences du manque de sommeil aux solutions pour mieux dormir, comment mieux prendre soin de cette fonction vitale indispensable au bon équilibre physique et psychique de notre organisme…

Reconnaissance de nos métiers

Le docteur Said Benkharraz, pneumologue au sein de l’établissement, visite les stands à son tour : « Bien manger, mieux dormir, gérer son stress, toutes ces thématiques sont aussi celles que l’on aborde dans la prise en charge transdisciplinaire de nos patients. Pour qu’un soignant soit investi et dévoué dans son travail, c’est important qu’il aille bien. »

Pour conclure, Thaïs résume en quelques mots l’esprit de la journée : « La reconnaissance de nos métiers pendant la pandémie n’a pas été éternelle. Il faut l’entretenir déjà entre collègues. Des journées comme celles-ci permettent à chacun d’entre nous de sortir de son bureau ou de son service et de créer un véritable moment collectif. On fait communauté ! »