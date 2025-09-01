Une journée dédiée à la sécurité routière 

La Mutuelle SMH était présente lors d’une journée de sensibilisation aux risques routiers organisée fin mai par le centre hospitalier de Cambrai.

Dans le hall de l’hôpital de Cambrai, plusieurs visiteurs équipés de curieuses lunettes s’essayent à un parcours piéton dessiné au sol. Les échanges s’engagent à mesure que les plots tombent. « Il s’agit de reproduire la vision sous l’effet de l’alcool ou du cannabis », expliquent Alain Depreux et Gérard Ladrière, intervenants en sécurité routière pour la préfecture du Nord.

« Les lunettes simulent le brouillage des fonctions cognitives et les modifications de perception spatiale sous l’effet de ces substances. » Sylvie, aide-­soignante au centre hospitalier, essaie à son tour les lunettes reproduisant la fatigue en situation de conduite crépusculaire : « C’est impressionnant, en effet. Dans nos déplacements quotidiens, on fait la route par automatisme sans se rendre compte de notre manque d’attention, et encore plus la nuit. »

Ce dispositif rappelle aussi que faire courir un danger à soi-même et aux autres peut avoir de lourdes conséquences physiques, économiques et pénales.

« On touche tout le monde »

« Mieux se rendre compte des comportements à risque, tel est l’objectif de cette journée thématique », résume Guillaume Vérin, responsable « sécurité et sûreté » au centre hospitalier. Sur le principe, tout le monde est sensible à la sécurité routière, mais dans les faits, c’est différent. « Grâce à ces stands interactifs, on touche tout le monde, public et agents. Ce dispositif rappelle aussi que faire courir un danger à soi-même et aux autres peut avoir de lourdes conséquences physiques, économiques et pénales. »

De nouveaux risques

Sur un autre stand, Anne Thiery, responsable du bureau de prévention du commissariat de police de Cambrai, propose des quiz, destinés à un public plus jeune. « Nombreux sont les jeunes titulaires d’un permis qui ont tendance à braver les interdits au volant, tels que la vitesse, l’alcool ou la drogue. » La policière s’inquiète en particulier de la consommation croissante du protoxyde d’azote (gaz hilarant) ou du buddha blue, cette drogue de synthèse 200 fois plus puissante que le cannabis que les jeunes consomment dans les cigarettes électroniques.

« Aujourd’hui, il faut aussi composer avec les EDPM, comprenez “engins de déplacement personnel motorisés”, comme les trottinettes électriques, de plus en plus nombreuses », ajoute Alain Depreux. Pour que les piétons, les voitures, les trottinettes et les vélos cohabitent le mieux possible dans l’espace public, là aussi les règles de sécurité sont à rappeler.

La mutuelle, un acteur majeur

Sandrine et Cécile, secrétaires médicales venues se renseigner auprès de la Mutuelle SMH, saluent l’organisation de cette manifestation : « On apprend beaucoup sur ces stands. A l’heure où tout se fait par Internet, c’est tellement mieux d’avoir des échanges réels. » Partenaire de l’événement, la SMH, acteur majeur de la prévention qui promeut notamment la mobilité douce, a mis en jeu un magnifique vélo pliant pour les agents et des bons de réduction pour le grand public.

A la fin de la journée et du tirage au sort, c’est Cécile, ravie, qui s’est vu offrir le vélo des mains de Sylvie Pierre et Carole Lefèvre, conseillères mutualistes.