Il fait très chaud partout en France

Il fait très chaud en France. Météo France signale plusieurs départements en alerte caniculaire de la Bretagne à la Côte d’Azur.

Quinze départements de la façade atlantique sont classés en vigilance rouge canicule, par Météo France. Cinquante et un autres sont en vigilance orange, vingt en jaune. La canicule concerne désormais tout le pays. Lundi 18 juillet est le jour le plus chaud. Il s’agit de la 45e vague de chaleur recensée en France depuis 1947.

L’échelle des vigilances météo compte trois niveaux d’alerte : jaune (soyez attentifs), orange (soyez très vigilants) et rouge (vigilance absolue). Météo France.

Les départements en alerte canicule

Le Gers, les Landes, le Lot, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées. Les Alpes-de-Haute-Provence, l’Ardèche, la Drôme, le Gard. La Gironde, la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Vaucluse étaient déjà concernés par la vigilance orange depuis vendredi.

Ils ont été rejoints samedi par les Alpes-Maritimes, l’Ariège, l’Aveyron, le Cantal, la Charente. La Charente-Maritime, la Corrèze, les Côtes-d’Armor, la Dordogne, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, l’Isère, les Hautes-Alpes, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres et la Vendée.

Les 40 °C seront souvent approchés, atteints ou dépassés. Des records seront certainement battus. Météo France

Baisse des températures à partir de mardi

« Mardi, la baisse sensible des températures par l’Atlantique se confirme. Les fortes chaleurs persisteront sur la moitié est de la France. On attend une dégradation orageuse. Surtout marquée en fin de journée du Massif Central au Grand-Est », a précisé Méteo France.

Réchauffement climatique

Depuis 1947, notre pays a connu 44 vagues de chaleur au niveau national et en traverse désormais une 45e, la deuxième en moins d’un mois. Et elles sont de plus en plus fréquentes : il y en a eu plus depuis 2006 que lors des six décennies précédentes. Une conséquence du réchauffement climatique.