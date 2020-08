C’est l’été et la chaleur est de retour partout en France. Comment se protéger des fortes températures ?

Se protéger de la chaleur

Les conseils

– Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif mais ne buvez pas d’alcool ;

– rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;

– évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée…) ;

– chez vous, fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais, afin de maintenir votre logement frais

– évitez les efforts physiques

– vous pouvez demander conseil à votre médecin traitant en cas de problème de santé ou de traitement médicamenteux

– n’hésitez pas à faire appel à vos proches et si vous avez dans votre entourage une personne fragile, prenez de ses nouvelles régulièrement. Vous pouvez faire avec elle une liste des lieux où se rafraîchir près de chez elles : grande surface, commerce, cinéma, musée… prévoir le matériel nécessaire pour lutter contre la chaleur : brumisateur, ventilateur…. et l’inciter à s’inscrire sur la liste mise à leur disposition par chaque mairie afin de recevoir de l’aide de bénévoles.

Au travail

Les employeurs sont tenus de prendre, de manière pérenne, les mesures visant à assurer la sécurité et à protéger la santé des travailleurs de leurs établissements. Dix décès sur les lieux de travail attribuables à la chaleur ont été enregistrés au cours de l’été 2017.

Les conseils

Au-delà de 30°C pour une activité sédentaire, et 28°C pour un travail nécessitant une activité physique, la chaleur peut constituer un risque pour les salariés.

Fatigue, sueurs abondantes, nausées, maux de tête, vertiges, crampes… Ces symptômes courants liés à la chaleur peuvent être précurseurs de troubles plus importants, voire mortels : déshydratation, coup de chaleur.

La prévention la plus efficace consiste à éviter ou au moins à limiter l’exposition à la chaleur. Comment ? En repensant l’organisation du travail et en :

– augmentation de la fréquence des pauses,

– limitation du travail physique, rotation des tâches…,

– aménageant des locaux : zones de repos climatisées, ventilation, les matériels et les équipements.

Pour le travail en extérieur en période de canicule, des mesures préventives simples et efficaces permettent de remédier aux effets de la chaleur : travail durant les heures les moins chaudes, mise à disposition d’eau fraîche à proximité des postes de travail, aménagement de zones d’ombre….

Ces mesures doivent être accompagnées d’actions d’information et de formation des salariés.

Contacts

Le ministère de la Santé a activé le plan canicule dès le 1er juin. La platefome téléphonique 0800 06 66 66 est au service du grand public afin de donner les conseils simples à adopter par tous, mais surtout par les personnes fragiles les plus à risques : personnes âgées de plus de 65 ans, personnes handicapées ou malades à domicile, personnes dépendantes, femmes enceintes… pour lutter au mieux contre les conséquences de la chaleur. Le 0800 06 66 66 est gratuit depuis un poste fixe en France, de 9h à 19h.