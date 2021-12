Pour tenter d’enrayer la cinquième vague de Covid-19, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont présenté de nouvelles « mesures de vigilance », lundi 6 décembre, lors d’une conférence de presse à Matignon.

Pas de confinement, ni de couvre-feu au programme mais un coup d’accélérateur est donné à la vaccination.

« L’heure n’est pas à la mise en place de jauges, d’un couvre-feu ou d’un confinement. Ce serait disproportionné. En revanche, les circonstances exigent un effort individuel et collectif pour limiter les risques de contamination », défend le Premier ministre.

Vaccination des plus âgés

Les Français âgés de 65 ans et plus pourront obtenir une dose de rappel de vaccin contre le Covid sans rendez-vous, « quel que soit le centre » dans lequel ils se rendent, a annoncé Jean Castex. Afin de tenter de freiner la circulation du virus, nous devons « conserver notre bouclier vaccinal et même l’amplifier et le renforcer », a préconisé le Premier ministre.

« Dix millions de Français ont fait leur dose de rappel pour maintenir leur protection face au Covid. » Olivier Véran, ministre de la Santé

Chaque jour, 600 à 700 000 créneaux sont ouverts pour se faire vacciner dans plus de 1 200 centres, chez le pharmacien, le médecin, les sages-femmes. « Nous avons des stocks de vaccins ARNm efficaces (Moderna et Pfizer) pour tenir l’objectif d’une population protégée d’ici au 15 janvier », précise Olivier Véran.

Du côté des enfants

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans exposés à des formes graves de Covid-19 (en situation de surpoids ou atteints de pathologies à risque) sera ouverte à partir du 15 décembre, comme l’a recommandé la Haute Autorité de santé (HAS).

« En fonction des avis des autorités sanitaires et du comité national d’éthique, nous serons en mesure d’ouvrir la vaccination à tous les enfants le 20 décembre », a souligné Olivier Véran, ministre de la Santé.

Le protocole sanitaire passe au niveau 3 dans les écoles primaires. Le masque est recommandé en intérieur et extérieur. Il n’est pas question d’avancer les vacances scolaires à ce stade.

Télétravail

Le télétravail jusqu’à trois jours est de nouveau à l’ordre du jour.

« Il faut que, sur l’ensemble du territoire, toutes les entreprises qui le peuvent mobilisent le télétravail. » Jean Castex, Premier ministre

Dans la mesure du possible, il est déconseillé aux entreprises d’organiser des repas de fin d’année ou des moments de convivialité autour des fêtes de Noël à l’intérieur des locaux.

Et aussi…

Les gestes barrières sont toujours d’actualité. L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire. Il est recommandé d’aérer chaque pièce dix minutes toutes les heures.

Le gouvernement appelle également à une limitation des rassemblements festifs dans la sphère privée. Concernant les manifestations et événements extérieurs, par exemple les marchés de Noël, l’évolution des protocoles se fera sous le contrôle des préfets pour que la consommation de produits alimentaires soit strictement encadrée.

D’autre part, le Premier ministre a annoncé la fermeture des discothèques pour quatre semaines à partir de vendredi 10 décembre. Les entreprises concernées seront « accompagnées économiquement » par l’Etat, a expliqué Jean Castex.

Situation en France au 6 décembre 2021