La Mutuelle des services publics fêtait récemment ses soixante années d’existence dans le cadre exceptionnel des Thermes marins Promicea à Marseille. L’occasion, pour les élus et les invités, de célébrer les valeurs de solidarité et de proximité qui sont celles de la mutuelle depuis sa création.

« La Mutuelle des services publics est une mutuelle régionale attachée à son territoire. » Marc Fontanarava, président de la MSP, croit à la proximité. Lors de son discours prononcé le 10 septembre à l’occasion des 60 ans de la mutuelle, dont la célébration avait lieu aux Thermes marins Promicea à Marseille, l’élu a rappelé la force de la MSP : celle de bien connaître les réalités du terrain. « Notre mutuelle est à taille humaine, a-t-il ajouté, et c’est une chance. Nous avons prouvé, au fil des années, notre attachement aux valeurs démocratiques, à la démocratie sociale, à l’expression de toutes et de tous, au principe de libre choix et de libre adhésion. »

Depuis sa création en 1961, la mutuelle, engagée auprès des agents publics territoriaux et hospitaliers, a toujours cherché à s’ouvrir aux autres et à travailler collectivement pour défendre la santé de tous. « Parce que nous savons écouter, dialoguer, échanger et débattre, nous avons accès au quotidien des agents, aux situations concrètes », a précisé Marc Fontanarava.

Preuve de cet ancrage sur le terrain : le soutien que la mutuelle apporte depuis de nombreuses années aux associations locales, comme 123 Soleil ou le Gai Rire, mais aussi nationales comme le Secours populaire, l’AFM Téléthon et la Fédération française des aveugles. Sans oublier ses partenariats avec plusieurs festivals et événements tels que les Suds, à Arles, ou encore le MC swim challenge, entre Marseille et Cassis.

Partenaire des collectivités publiques et des syndicats

Ce n’est pas tout : spécialiste de la protection sociale complémentaire de la fonction publique, la Mutuelle des services publics se voit aussi comme un partenaire des collectivités publiques et des syndicats. « Nous avons tant à partager et à construire ensemble », a souligné Marc Fontanarava.



Le président a aussi tenu à rappeler que la MSP portait « l’héritage des anciens », ces hommes et ces femmes « qui se sont mobilisés en faveur de l’accès aux soins, de l’accès à la prévention santé et d’une Sécurité sociale de haut niveau ». Bien qu’elle se soit depuis beaucoup développée, la mutuelle conserve la philosophie de ses fondateurs basée « sur l’entraide, la solidarité, la réciprocité ».

Modèle économique non lucratif

Si aujourd’hui toutes les mutuelles subissent la complexité d’une réglementation particulièrement contraignante, qui les assimile de plus en plus aux compagnies d’assurance, la MSP reste, par définition, profondément attachée à son modèle économique non lucratif. « Trop souvent, on nous accuse de “se faire la cerise” sur le dos des assurés sociaux », a expliqué Marc Fontanarava.

Et le président de rappeler que lorsque excédents il y a, ils « servent et serviront toujours aux adhérents ». Car ce sont justement ces excédents qui permettent de couvrir les nouveaux besoins (souvent non pris en charge par la Sécurité sociale), de contenir les hausses des cotisations, mais aussi de maintenir et de développer des centres médicaux, dentaires ou optiques. « Ils servent aussi et de plus en plus souvent à l’Etat pour justifier l’instauration de taxes et de contributions supplémentaires », regrette Marc Fontanarava.

Une mutuelle n’est pas une assurance

Après avoir remercié l’engagement des administrateurs, des délégués et des salariés qui font vivre la MSP, le président a également tenu à souligner qu’une mutuelle n’était pas une assurance : « Nous n’avons pas d’actionnaires, ne versons aucun dividende. Nos fonds propres, nos réserves financières, légales et obligatoires, sont impartageables. Elles sont le bien commun de la masse des adhérents. Nos élus sont tous et toutes bénévoles. Cette différence, ces diversités, ces principes nous permettront de préparer l’avenir. »

Marc Fontanarava a aussi, bien sûr, évoqué la réforme de la protection sociale complémentaire de la fonction publique. Ce projet est censé assurer l’équité de traitement entre les salariés du secteur public et du secteur privé. Mais il vise en réalité à l’avènement du contrat collectif obligatoire dans la fonction publique, estime la mutuelle. « C’est une menace importante pour les droits des agents actifs ou retraités et pour leur liberté de choix » et aussi « un vrai danger pour une mutuelle comme la nôtre », a dénoncé le président.

La MSP déterminée

Or la MSP reste déterminée à poursuivre son action. « L’avenir sera ce que nous en ferons. Plus que jamais, nous ne l’aborderons pas en soliste. L’isolement serait une erreur et les préjugés limitent le champ des possibles. L’histoire du progrès social nous l’a prouvé. Parfois, ce sont les plus faibles, plus petits, ceux qu’on appelle les fragiles, qui lancent des dynamiques historiques », a rappelé le président. Dans cette optique, la mutuelle travaille actuellement aux différents scénarios et alliances les plus pertinents afin de construire la Mutuelle des services publics de demain. « Fidèles à notre histoire, fidèles à nous-mêmes, fidèles à la liberté de choix, nous sommes mobilisés, offensifs et déterminés », a conclu Marc Fontanarava.

