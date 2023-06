Il y a 65 ans naissaient les CHU

En 1958, la création des centres hospitaliers universitaires, qui assurent à la fois des missions de soins, de formation et de recherche, révolutionne la médecine française. Celle-ci devient une discipline de haut niveau, adaptée à toutes les pathologies.

Jusqu’à la première moitié du XXe siècle, l’hôpital était le lieu d’accueil et de soin des indigents. Ce n’est qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, qu’il prend sa forme actuelle.

La première met en place la Sécurité sociale et la seconde signe l’acte de naissance du service public hospitalier français. Le rôle de l’hôpital n’est alors plus de porter assistance et charité aux démunis, mais de faire vivre la solidarité en soignant tous les malades, quelles que soient leurs conditions sociales. Il devient le pivot de l’organisation sanitaire dans le pays.

Soin, enseignement et recherche



La modernisation se poursuit à la fin des années 1950, sous l’impulsion de Pierre Mendès-France, alors ministre d’Etat, et du professeur Robert Debré, l’inventeur de la pédiatrie moderne. Avec ce dernier, un petit groupe de médecins se réunit régulièrement pour plancher sur les premiers textes d’une réforme de la médecine sans précédent. Ces travaux donnent lieu à l’élaboration d’une nouvelle ordonnance, considérée comme texte fondateur de la médecine hospitalière moderne en France, qui sera signée le 30 décembre 1958. Elle crée les centres hospitaliers universitaires (CHU) et les définit comme des établissements publics de santé. Leurs missions sont à la fois le soin (curatif et palliatif) et la prévention, mais également, grande nouveauté, la formation des médecins et la recherche médicale. Le premier-né de cette vaste réforme est le CHU de Poitiers, le 20 février 1961. A partir de là, « l’excellence médicale ne repose plus seulement sur la clinique, explique la sociologue Fanny Vincent, chercheuse au sein de l’université de Saint-Etienne. Les médecins doivent aussi devenir des chercheurs, qui s’appuient sur la recherche fondamentale ».

Médecine de pointe

Dans ce sillage naît la fonction de praticien hospitalo-universitaire,

à la fois médecin à l’hôpital et enseignant à la faculté. Et c’est bien cette triple mission (soin, formation et recherche) qui permet d’offrir à tous les malades une médecine de très haut niveau, adaptée à l’ensemble des maladies. Une bien belle idée, cependant mise à mal, depuis lors, par les différentes réformes managériales menées dans le secteur hospitalier dès le début des années 2000 et ceci jusqu’à aujourd’hui.