L’épidémie s’est déclenchée dans la ville de Wuhan, dans le centre du pays. Il s’agit d’un virus pour l’instant inconnu, le coronarovirus, sans doute transmis par des animaux et qui provoque des pneumopathies graves voire mortelles. La Chine a recensé 291 nouveaux cas et 922 patients en observation. On déplore aujourd’hui six morts en Chine et un cas suspect en Australie.

L’Oms a annoncé la tenue, mercredi 22 janvier, d’une réunion de crise pour déterminer s’il s’agit d’une « urgence de santé publique de portée internationale ».

Virus proche du Sras

L’origine du virus est encore inconnue mais on sait qu’il se transmet entre humains et qu’il est proche du syndrome respiratoire aigu sévère (Sras). A l’époque (2002-2003), ce dernier avait causé 774 morts dans le monde, surtout en Chine et à Hong Kong. Les symptômes observés du nouveau coronarovirus sont : difficultés respiratoires, toux, essoufflement, forte fièvre.

Dans les cas les plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et même la mort, d’après l’Organisation mondiale de la santé (Oms). La durée d’incubation est de cinq ou six jours.

