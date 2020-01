L’épidémie de grippe saisonnière bat son plein en France. On déplore déjà 22 morts depuis le mois de novembre. Tout le pays est touché. Seule la Normandie est épargnée, pour l’instant mais cela ne devrait pas durer car elle se trouve actuellement en phase pré-épidémique.



Depuis le début de l’épidémie (novembre), 244 cas graves de grippe ont été signalés et admis en réanimation. L’âge moyen de ces cas graves est de 53 ans. 22 personnes sont décédées : 2 enfants de moins de 15 ans, 12 cas âgés de 15-64 ans et 8 cas âgés de 65 ans et plus, indique l’agence sanitaire Santé publique France. La plupart étaient des malades chroniques (diabétiques, insuffisants cardiaques et respiratoires…), des plus de 65 ans. Les trois quarts n’étaient pas vaccinées.

Se protéger

La vaccination est un moyen efficace de se protéger, surtout pour les personnes fragiles. Le vaccin antigrippal mis au point pour cet hiver protège bien contre les virus en cours. On peut encore se faire vacciner. Et nouveauté, cette année, les pharmaciens peuvent le faire. Déjà un million de patients sont vaccinés contre la grippe en pharmacie.

Grippe : 10 000 décès chaque année

Chaque année, la grippe fait près de 10 000 morts en France en moyenne, selon les chiffres officiels. Au niveau mondial, l’Organisation mondiale de la santé (Oms) dénombre entre 290 000 et 650 000 par an.