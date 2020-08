L’été, les médicaments aussi sont soumis à la chaleur, au transport. Les conseils pour bien les conserver.

Que faire en cas d’exposition de vos médicaments à la chaleur ?

Médicaments à conserver entre +2 et +8° C. Ils sont dans des réfrigérateurs ou dans des chambres froides. La canicule sera donc sans conséquence sur leur stabilité si les conditions de conservation sont bien respectées et que le médicament est sorti du réfrigérateur quelques minutes avant son utilisation. En cas de température extérieure élevée, il est recommandé de les utiliser assez rapidement une fois sortis du réfrigérateur.

Médicaments à conserver à une température inférieure à 25 ou à 30°C Le dépassement ponctuel (quelques jours à quelques semaines) de ces températures n’a pas de conséquence sur la stabilité ou la qualité de ces médicaments. En effet, pour pouvoir bénéficier de ces conditions de conservation, ces produits sont prévus pour une exposition de plusieurs semaines à une température constante régulée et contrôlée de 40°C. Ainsi, quelques jours d’exposition du médicament à des températures supérieures à 30°C seront sans effet sur la qualité du médicament. En effet, lors d’une canicule, les températures ambiantes ne se situent pas constamment à 40°C, et par ailleurs la température atteinte au coeur du médicament reste inférieure dans la majorité des cas à la température ambiante grâce à la limitation des échanges thermiques qu’apportent l’emballage et le lieu de stockage qui sont généralement clos. Aussi, pas de problème, si vous stockez vos médicaments dans des conditions normales chez vous par exemple dans une armoire à pharmacie.

Médicaments ne comportant aucune mention particulière de conservation. Ils ne craignent pas une exposition aux températures élevées, comme en période de canicule. En effet, pour ces médicaments, il a pu être démontré qu’ils ne se dégradent pas lorsqu’ils sont exposés à des températures de 40°C pendant 6 mois.

Cas particuliers

Les suppositoires, ovules, crèmes, … sont assez sensibles aux élévations de température. Dans ce cas, ce n’est pas le principe actif qui est sensible à la chaleur, mais la forme pharmaceutique. Vous pouvez juger facilement de l’état de votre médicament à l’aspect du produit à l’ouverture (aspect normal et régulier, suppositoire non fondu …) qui indiquera la stabilité de ces médicaments. Tout produit dont l’apparence extérieure aura été visiblement modifiée ne devrait pas être consommé, dans la mesure où cette altération de l’aspect extérieur pourrait être un indicateur d’une modification des propriétés de la forme pharmaceutique.

Comment transporter vos médicaments ?

Les médicaments à conserver entre +2 et +8° C doivent être transportés dans des conditions qui respectent la chaîne du froid (emballage isotherme réfrigéré), mais sans provoquer de congélation du produit. Les médicaments à conserver à une température inférieure à 25 ou à 30°C, de même que les médicaments à conserver à température ambiante, ne doivent pas être exposés trop longtemps à des températures élevées comme dans les coffres ou les habitacles de voitures exposées en plein soleil. Il est conseillé, par mesure de prudence, de les transporter dans un emballage isotherme non réfrigéré.