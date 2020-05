Ils sont de plus en plus nombreux, aussi les avez-vous certainement remarqués, arpentant les supermarchés armés de leur portable qu’ils brandissent devant les rayons. Ces nouveaux « consom’acteurs » sont utilisateurs de Yuca.

Cette appli gratuite, 100 % indépendante, à télécharger sur son smartphone, scanne le code-barres des produits alimentaires ou cosmétiques et en analyse la composition. Elle permet d’opter pour des articles de meilleure qualité et, pousse les industriels à fabriquer des produits plus sains et écologiques. En cas de mauvaise note, un utilisateur sur trois change de marque. Deux nouvelles applis ont vu le jour à la fin de l’année. Celle de « C’est quoi ce produit ?! » et celle de l’association Ufc-Que choisir – elle avait déjà lancé QuelCosmetic – basée sur le Nutri-Score de Santé publique France, qui évalue la qualité nutritionnelle des produits.