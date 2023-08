Canicule : 50 départements placés en vigilance orange

De fortes chaleurs sont prévues encore dans les prochains jours. Conseils et précaution.

L’été n’est pas fini et la canicule sévit dans l’hexagone. 50 départements sont placés en vigilance orange par Météo France.

Cet épisode de chaleur sera le plus chaud de l’été 2023, selon Météo France. Et, le plus tardif.

Pendant toute la seconde moitié du 20e siècle, aucune vague de chaleur aussi tardive n’a été recensée à l’échelle nationale. Météo France

« Ces températures élevées s’annoncent durables, avec des pointes voisines de 40 °C sur le Midi méditerranéen et en vallée du Rhône à partir de ce week-end », indique Météo France.

Canicule et santé

Les fortes chaleurs peuvent avoir des effets néfastes sur l’organisme même chez les plus jeunes.

La thermorégulation compense l’augmentation de la température (transpiration, augmentation du débit sanguin au niveau de la peau par dilatation des vaisseaux cutanés, etc.). Mais, quand ces mécanismes sont débordés, des pathologies liées à l’exposition à la chaleur se manifestent : maux de tête, nausées, insolation, crampes musculaires, déshydratation. Le risque le plus grave est le coup de chaleur, qui peut entraîner le décès. Les personnes âgées, fragiles, les femmes enceintes, les jeunes enfants sont en première ligne.

Conseils et précautions à prendre

La plateforme téléphonique d’information « Canicule » est accessible au 0800 06 66 66 est activée pour l’ensemble du territoire. (appel gratuit depuis un poste fixe en France, de 9h à 19h) On répond aux questions et informe sur les recommandations sanitaires à suivre en période de fortes chaleurs.

Pour lutter contre la chaleur, voici les conseils simples à adopter par tous :

buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;

rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;

mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;

évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée…) ;

pas d’efforts physiques ;

maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ;

pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide ;

consultez régulièrement le site de Météo-France pour vous informer et suivez les recommandations des autorités locales (préfecture ou Agence régionale de santé).



Départements concernés par la canicule : la Charente-Maritime, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, le Doubs, la Côte-d’Or, le Jura l’Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l’Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes Maritimes, le Var, la Drôme, le Vaucluse, le gard, l’Aude, les Pyrénées-Orientales, l’Ariège, l’Andore, le Tarn, le Gers, les Landes, la Gironde, la Dordogne, la Charente, le Tarn-et-Garonne, l’Aveyron, la Haute-Garonne, le Cantal, la Lozère, l’Ardèche, la Nièvre, le Cher, l’Indre, l’Allier, la Haute-Vienne, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, le Puy-de-Dôme, la Loire, la Haute-Loire, la Saône-et-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne et la Haute-Corse.